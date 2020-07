Inscrições para concurso da GCM de Ferraz abrem no próximo mês

No dia 17 de agosto começam as inscrições para o concurso que oferecerá 20 vagas para Guarda Civil Municipal (GCM) de Ferraz de Vasconcelos. O edital foi publicado nesta quinta-feira, 30 de julho, no Boletim Oficial do Município (Bom) e no Diário Oficial do Estado (DOE-SP). Para participar do certame, é necessário possuir ensino médio completo, Carteira Nacional de Habilitação “A” e “B”, e altura de no mínimo 1,60m para mulheres e 1,65m para homens. A prova deve ser realizada em 25 de outubro pela banca Fundação Vunesp.

As inscrições vão até 17 de setembro. São 15 vagas para homens e cinco para mulheres. Para validar o cadastro e ingressar na prova objetiva, primeira parte do concurso, o candidato deverá pagar a taxa de inscrição, que será de R$ 60. Os vencimentos para os aprovados são de R$ 1.594,94, com jornada semanal de 40 horas.

A prova objetiva será composta por 50 questões, entre conhecimentos gerais (língua portuguesa, matemática, raciocínio lógico e atualidades) e conhecimentos específicos. O processo também contará com teste físico e avaliação psicológica para os candidatos que forem passando para as próximas fases.

De acordo com o prefeito José Carlos Fernandes Chacon, o Zé Biruta, a realização do certame garantirá a continuação dos trabalhos da GCM à população ferrazense. "O último concurso para a Guarda de Ferraz foi feito há mais de 10 anos, então temos um grande déficit neste sentido. Por isso este concurso é tão importante, pois traz a segurança aos munícipes de que o trabalho sério desenvolvido pela corporação continuará sendo executado na cidade", afirmou o chefe do Executivo ferrazenses.

"Este concurso é extremamente importante para a cidade como um todo. Foi autorizado pelo prefeito Zé Biruta, houve a contratação da empresa responsável pelo processo e a publicação do edital na data de hoje. As aprovações serão um ganho para nós, da GCM, mas também para a população, que continuará sendo protegida e assistida pela Guarda Civil Municipal", finalizou o comandante da GCM, Clèverson Ramos, sobre o significado deste certame para o município.

A partir do próximo dia 17, as inscrições poderão ser realizadas por meio do link https://www.vunesp.com.br/.