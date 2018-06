Inscrições para concurso de Ferraz terminam nesta quinta-feira

As inscrições para o concurso com 222 vagas da Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos se encerram nesta quinta-feira (14). As vagas são para a área da educação. O cadastro pode ser feito exclusivamente pela internet, no site da Vunesp. A taxa de inscrição é de R$ 56,50 para auxiliar de creche e de R$ 75 para oportunidades de professor.

As opções são para cargos de níveis médio e superior na área da educação, com 60 vagas para auxiliar de creche, 100 para professor de educação básica e 62 para professor de educação básica dois. Neste caso, há vagas em educação especial ou nas disciplinas de Arte, Ciências, Geografia, Educação Física, História, Inglês, Língua Portuguesa ou Matemática.

De acordo com a empresa que realizará o certame, a realização da prova está prevista para 12 de agosto, um domingo.