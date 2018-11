Inscrições para concurso de Oficial Administrativo da Educação abrem nesta quarta-feira

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo abre nesta quarta-feira (28) as inscrições para o concurso de Oficial Administrativo – Órgãos Centrais e Diretorias de Ensino. São 167 vagas de nível médio, sendo 163 para ampla concorrência e quatro para candidatos com deficiência. O cadastro é exclusivamente online no site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br), até as 23h59 do dia 28 de dezembro. O valor da taxa é de R$ 37,00.

Os candidatos devem ter, no mínimo, 18 anos de idade e o Ensino Médio completo. A prova está prevista para 10 de fevereiro de 2019. As atribuições do cargo incluem atendimento ao público interno e externo; organização de documentos relacionados à área de atuação; execução de tarefas de apoio aos setores; entre outras.

A edição de 22 de novembro do Diário Oficial traz o edital na íntegra com a lista de oportunidades por regiões (capital e interior) e bibliografia. Hoje o salário inicial do cargo é de R$ 1.339,29.

Prova

Serão 60 questões de múltipla escolha distribuídas em 20 questões de Língua Portuguesa, 10 questões de Matemática e Raciocínio Lógico, 10 questões de Noções Básicas de Informática e 20 questões de Noções de Administração Pública e Legislação. O tempo de duração é de quatro horas.