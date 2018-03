Inscrições para concurso público da Câmara de Ferraz se encerram na segunda-feira

As inscrições para o concurso público da Câmara Municipal de Ferraz de Vasconcelos terminam na próxima segunda-feira, dia 19, mas o boleto poderá ser pago até o dia seguinte em qualquer agência bancária. Para tanto, o candidato precisa acessar aos sites: www.setaconcurso.com.br e www.camaraferraz.sp.gov.br. Não há matrícula presencial. As matrículas começaram em 26 de março. No total, serão oferecidas oito vagas. Os salários variam de R$2.472,08 a R$4.591,68. As provas objetivas serão aplicadas no dia 22 de abril.

A taxa de inscrição tem os seguintes valores: R$60,00 para os cargos de contador (01 vaga para cadastro de reserva) e controlador interno (01 vaga); R$40,00 para assistente técnico legislativo (01 vaga); R$35,00 para auxiliar administrativo (02 vagas) e R$30,00 para motorista, categoria C (03 vagas), sendo uma delas destinada a pessoas com deficiência. O referido concurso público terá validade inicial de dois anos após a sua homologação, no entanto, o mesmo poderá ser prorrogado por igual período uma única vez pela Mesa Diretora da Casa.

Para os cargos de assistente técnico legislativo e de auxiliar administrativo o candidato precisará ter o ensino médio completo e o de motorista o ensino fundamental completo. Por outro lado, para contador será exigida a formação superior em contabilidade e controlador interno superior em contabilidade, gestão pública ou administração de empresa. No caso destes dois últimos, eles terão de apresentar registro em seus órgãos de classe. A carga horária é de 40h semanais para todos os cargos disponíveis. O último concurso público da Casa ocorreu, em 2009.

Pela portaria nº5.723, de 29 de janeiro deste ano assinada pelo presidente do Legislativo, Flavio Batista de Souza (PTB), o Inha, todo o processo do concurso público está sendo fiscalizado e acompanhado pela comissão especial formada pelos servidores Walter Victória, Alan Borges, Krisna Ribeiro, Alcrino Junior, Roberto Lomba, Rodrigo Laurenti e Sergio Sebastião. O edital completo do concurso público encontra-se disponível nos sites: www.camaraferraz.sp.gov.br, www.setaconcurso.com.br e no quadro de aviso da Câmara, na Avenida D. Pedro II, 234, no centro.