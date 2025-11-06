Inscrições para concurso público da Câmara de Mogi são prorrogadas até esta sexta

Serão prorrogadas as inscrições para o concurso público da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes até as 23h59 desta sexta-feira (7/11). O presidente do Legislativo, Francimário Vieira Farofa (PL), e a Vunesp optaram pela expansão do prazo atendendo a pedidos de cidadãos em função do quinto dia útil do mês — data do pagamento de grande parte dos trabalhadores — ocorrer em 7 de novembro.

Todos os demais termos do edital ficam mantidos e reiterados. Ou seja, a decisão não afetará a data da prova nem as exigências para a nomeação para os 18 cargos em disputa, além de oportunidades para cadastro reserva.

As inscrições deverão ser realizadas exclusivamente pela internet, no site www.vunesp.com.br.

A aplicação da prova está prevista para 18 de janeiro de 2026. As taxas de inscrição variam conforme o nível de escolaridade exigido para o cargo:

Ensino Fundamental: R$ 54,90

Ensino Médio: R$ 67,90

Ensino Superior: R$ 98,80

Os profissionais selecionados terão direito aos seguintes benefícios mensais:

Auxílio-refeição e vale-alimentação: conforme a Lei Municipal nº 7.824/2022;

Plano de saúde: 50% do plano médico contratado pela Câmara Municipal de Mogi das Cruzes.

Cargos e vagas disponíveis:

Agente Legislativo Operacional: 1 vaga; 40h semanais; vencimentos de R$ 4.192,43; requisito: Ensino Fundamental Completo (Conferir requisitos da investidura no edital).

Assessor de Cerimonial: 1 vaga; 40h semanais; vencimentos de R$ 7.746,24; requisito: Ensino Médio Completo. (Conferir requisitos da investidura no edital)

Assistente Técnico de Áudio: 1 vaga; 40h semanais; vencimentos de R$ 4.848,43; requisito: Ensino Médio Completo. (Conferir requisitos da investidura no edital)

Oficial Legislativo de Transportes: 5 vagas (3 para ampla concorrência, 1 para PCD e 1 para negros e pardos); 40h semanais; vencimentos de R$ 4.848,43; requisitos: Ensino Médio Completo e Carteira Nacional de Habilitação – categorias “D” ou “E”. (Conferir requisitos da investidura no edital)

Técnico Legislativo: 6 vagas (4 para ampla concorrência, 1 para PCD e 1 para negros e pardos); 40h semanais; vencimentos de R$ 5.965,80; requisito: Ensino Médio Completo. (Conferir requisitos da investidura no edital)

Técnico Legislativo em Informática: 2 vagas (1 para ampla concorrência e 1 para PCD); 40h semanais; vencimentos de R$ 5.001,16; requisito: Ensino Médio Completo. (Conferir requisitos da investidura no edital)

Analista de Recursos Humanos: 1 vaga; 40h semanais; vencimentos de R$ 8.250,50; requisito: Ensino Superior Completo. (Conferir requisitos da investidura no edital)

Assessor de Imprensa Legislativo: cadastro reserva; 40h semanais; vencimentos de R$ 8.250,50; requisito: Ensino Superior Completo. (Conferir requisitos da investidura no edital)

Assessor Legislativo Contábil e Financeiro: cadastro reserva; 40h semanais; vencimentos de R$ 10.069,96; requisito: Ensino Superior Completo. (Conferir requisitos da investidura no edital)

Contador: 1 vaga; 40h semanais; vencimentos de R$ 8.510,39; requisito: Ensino Superior Completo. (Conferir requisitos da investidura no edital)

Engenheiro de Telecomunicações: cadastro reserva; 30h semanais; vencimentos de R$ 8.014,86; requisito: Ensino Superior Completo. (Conferir requisitos da investidura no edital)

Mais informações podem ser consultadas no Diário Oficial de Mogi das Cruzes.