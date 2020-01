Inscrições para concursos públicos de Mogi estão abertas

As inscrições para os novos concursos públicos da Prefeitura de Mogi das Cruzes estão abertas a partir desta segunda-feira, 27 de janeiro. Os candidatos devem se inscrever exclusivamente pela internet, no site da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br). O prazo se encerra após as 23h59 do dia 27 de fevereiro de 2020. Há cargos com exigência de ensino fundamental, ensino médio e superior. Os salários variam de R$ 1.642,97 a R$ 7.825,26.

O Edital nº 03/2020 oferece 59 vagas em cargos para diversas secretarias municipais, além de cadastro reserva.

Com exigência de ensino fundamental há oportunidades para Auxiliar de Controle de Vetores e Riscos Ambientais em Saúde e para Auxiliar de Serviços Gerais.

Os cargos que exigem ensino médio são Agente de Fiscalização de Trânsito (cadastro reserva), Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, Motorista – Diversas Secretarias, Motorista – Educação, Motorista – Saúde, Motorista – Serviços Urbanos, Projetista e Técnico Agrimensor.

Os cargos com exigência de ensino superior são para Agente de Tributos Imobiliários, Agente Vistor (cadastro reserva), Educador em Saúde Pública, Engenheiro Civil, Farmacêutico (cadastro reserva), Fiscal de Rendas, Fonoaudiólogo (cadastro reserva), Jornalista (cadastro reserva), Médico Clínico-Geral, Médico Ginecologista, Médico Psiquiatra, Médico Ultrassonografista, Pedagogo (cadastro reserva), Professor de Educação Física – 20h, Professor de Educação Física – 40h, Psicólogo Educacional, Psicólogo em Saúde e Publicitário.

A taxa de inscrição varia de acordo com a escolaridade. Para os cargos de ensino fundamental, o valor é R$ 38,00. Para o ensino médio, R$ 50,00, e para os cargos que exigem curso superior, a taxa é de R$ 70,00.

O edital nº 04/2020 é exclusivo para a Secretaria Municipal de Educação – são 40 vagas, mais cadastro reserva.

As oportunidades são para Diretor de Escola Municipal, Professor de Educação Básica I, Professor de Educação Básica II – Ciências, Professor de Educação Básica II – Educação Artística (cadastro reserva), Professor de Educação Básica II – Educação Física (cadastro reserva), Professor de Educação Básica II – Geografia, Professor de Educação Básica II – História, Professor de Educação Básica II – Inglês, Professor de Educação Básica II – Língua Portuguesa e Professor de Educação Básica II – Matemática.

Neste concurso da Secretaria de Educação, a taxa de inscrição para Professor de Educação Básica I é de R$ 50,00. Para os demais cargos, R$ 70,00.

Em ambos os concursos, a efetivação da inscrição somente ocorrerá após a confirmação, pelo banco, do pagamento do boleto referente à taxa de inscrição.

Provas

As datas das provas estão nos respectivos editais. É necessário consultar essas publicações para verificar os cargos que, além da avaliação objetiva (com questões de múltipla escolha), exigem prova prática, discursiva, de títulos ou de aptidão física. Para mais informações, o candidato deve consultar o site da Vunesp.

Editais