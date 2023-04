Inscrições para eleger membros do Conselho Tutelar de Itaquá ficam abertas até 8 de m

Estão abertas as inscrições para a eleição dos membros que vão compor os três equipamentos do Conselho Tutelar de Itaquaquecetuba ao longo dos próximos quatro anos (2024 a 2028). As inscrições devem ser feitas até o dia 8 de maio na Casa dos Conselhos, localizada na avenida Uberaba, 114 – Vila Virgínia, de segunda a sexta, das 8h às 16h.

Para concorrer, é necessário ter 21 anos ou mais, morar na cidade, ter experiência comprovada na área de defesa ou atendimento dos direitos da criança e do adolescente, ter concluído o ensino médio, entre outros. O edital completo com o calendário para o processo de escolha dos 15 membros pode ser conferido pelo link: bit.ly/421g8Vw.

No ato da inscrição é necessário apresentar documentos como RG, CPF, título de eleitor, certidão de nascimento ou casamento, comprovante de residência, certificado de quitação eleitoral, certidão negativa de antecedentes criminais, diploma ou certificado de conclusão do ensino médio e comprovação de experiência na área. A eleição será realizada no dia 1º de outubro.

"O Conselho Tutelar é um dos principais órgãos de atendimento à população. É o que está na ponta, fazendo desde o acompanhamento diário ao atendimento às ocorrências. Uma eleição como essa reitera o compromisso democrático do órgão", disse a secretária interina de Desenvolvimento Social, Maria Aparecida Monteiro.