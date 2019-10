Inscrições para isenção e redução da taxa do Vestibular das Fatecs são abertas

Começa nesta quarta-feira (9) o período para solicitar isenção total e redução de 50% na taxa de inscrição do Vestibular das Faculdades de Tecnologia (Fatecs) do Estado de São Paulo para o primeiro semestre de 2020. O prazo termina às 15 horas do dia 11. No Alto Tietê, as unidades estão em Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba e Mogi das Cruzes.

Os candidatos podem pleitear os dois benefícios, desde que atendam aos requisitos. Neste caso, é preciso fazer duas inscrições, preenchendo o formulário específico, disponível no sitewww.vestibularfatec.com.br. Em seguida, devem selecionar o link “Envio de Documentos”, disponível na seção “Documentos Comprobatórios”, para encaminhar os documentos relacionados abaixo, que precisam ser digitalizados com o tamanho de até 500 kB, nas extensões pdf, png, jpg ou jpeg. O período de envio é o mesmo da inscrição: de 9 até as 15 horas da próxima sexta-feira, 11 de outubro.

As Fatecs vão disponibilizar computador e acesso à internet aos interessados em solicitar isenção e redução da taxa de inscrição. Cabe ao candidato entrar em contato com a unidade para saber o horário de atendimento.

A resposta à solicitação será divulgada somente na internet no dia 25 de outubro.

Requisitos para isenção

O candidato precisa ter concluído integralmente o Ensino Médio no território brasileiro; concluir em 2019, o terceiro semestre da Educação de Jovens e Adultos – EJA (supletivo) em escolas da rede pública (municipal, estadual ou federal) ou em instituição particular; estar concluindo o curso no Centro Estadual de Jovens e Adultos (Ceeja) com carga horária flexível e atendimento individualizado, todas no território nacional. Além disso, deve ter renda familiar bruta mensal máxima de dois salários mínimos (R$ 1.996) por pessoa. Se for independente, sua renda bruta mensal máxima precisa ser nesse mesmo valor.

Documentos necessários: comprovante de escolaridade e de renda.

Candidatos desempregados e autônomos devem seguir as instruções no site do Vestibular.

Requisitos para redução da taxa

É preciso ser estudante regularmente matriculado em uma das séries do Ensino Fundamental ou Médio; em curso pré-vestibular ou em curso superior de graduação ou de pós-graduação. O interessado deve, também, ter uma remuneração mensal inferior a dois salários mínimos (R$ 1.996) ou estar desempregado.

Documentos necessários: comprovante de escolaridade e de renda.

Candidatos desempregados, autônomos e aposentados podem conferir as instruções na portaria, disponível na internet.

Vestibular – primeiro semestre de 2020

O resultado da solicitação da isenção/redução da taxa do Vestibular será em 25 de outubro. O candidato que receber um dos benefícios deve fazer sua inscrição, exclusivamente pela internet em um único curso de graduação na Fatec de sua escolha até as 15 horas do dia 11 de novembro. O valor da taxa do Vestibular é R$ 70.