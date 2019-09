Inscrições para novos cursos do Crescer terminam nesta sexta-feira

As inscrições para os cursos do terceiro bloco do Centro Municipal de Apoio à Educação de Jovens e Adultos (Crescer) terminam nesta sexta-feira (6). As inscrições foram abertas nesta semana podem ser feitas pela internet ou na unidade do Crescer desejada para a realização do curso. Caso o número de candidatos seja superior ao de vagas, haverá sorteio na próxima terça-feira (10), a partir das 9 horas.

As listas com as primeiras chamadas serão divulgadas no dia 12 de setembro, às 14 horas, nas unidades do Crescer e no site da Prefeitura. As aulas começam em 20 de setembro.

As matrículas deverão ser realizadas dos dias 16 a 19 de setembro, na unidade do Crescer em que o inscrito se candidatou. É necessário apresentar um documento de identidade (de preferência o RG), comprovante de endereço no próprio nome (serão aceitos comprovantes no nome dos pais ou cônjuge) e comprovante de escolaridade, caso o curso escolhido o exija.

O Crescer possui seis unidades: central (rua Ipiranga, 579), Jundiapeba (avenida Lourenço de Souza Franco, 1479), Cezar de Souza (rua Doutor Romulo Pasqualini, 304), Vila Natal (rua dos Vicentinos, 1.216), Vila Brasileira (rua Professor João Gualberto Mafra Machado, 221) e Braz Cubas (rua capitão Francisco de Almeida, 47).

Ao todo, foram disponibilizadas, pela Secretaria Municipal de Educação, 6.610 vagas, totalizando 278 turmas que serão distribuídas nas seis unidades.

O horário de funcionamento do Crescer neste período de inscrições é das 8h às 18 h, de segunda a sexta-feira. Mais informações sobre os cursos podem ser obtidas nos links abaixo, ou nas próprias unidades em que serão realizados.