Inscrições para novos membros do Conselho de Educação vão até o dia 17

O Conselho Municipal de Educação (CME) está com inscrições abertas para novos membros. O processo eleitoral será online e os interessados poderão se candidatar até o dia 17 de março. O conselho é ligado à Secretaria Municipal de Educação e o mandato dos novos conselheiros será de 2025 a 2027.

Para se inscrever, o link é https://sge.sme-mogidascruzes.sp.gov.br/eleicoesonline/eleicoesonline.php. Serão eleitos suplentes para as categorias de professor e diretor das escolas municipais, além de representante de de Associações Amigos de Bairro. Estão disponíveis também vagas para um titular e dois suplentes, representando Associações de Pais e Mestres.

A análise das candidaturas acontecerá nos dias 18 e 19. Os resultados serão divulgados no dia 20, após as 14h. O recurso deve ser feito diretamente no prédio sede da Secretaria de Educação até o dia seguinte. A divulgação dos candidatos será no dia 26.

O CME é um órgão colegiado com funções consultivas, deliberativas e de assessoramento à educação municipal. Suas atribuições incluem colaborar com o poder público na formulação de políticas educacionais e garantir o cumprimento das normas constitucionais relacionadas à educação.

As votações acontecerão entre os dias 27 de março e 2 de abril. Os novos conselheiros eleitos serão anunciados no dia 4 de abril, após as 14h. A nova gestão do CME terá início no dia 10 de abril.

Inscrições para o Conselho de Alimentação Escolar (CAE) - Até 14 de março

Também estão abertas as inscrições, até o dia 14 de março, para novos membros do Conselho de Alimentação Escolar (CAE). As vagas são um titular de entidades civis organizadas, dois titulares e um suplente nas categorias de Docentes, Discentes e Trabalhadores da Educação e de Entidades Civis Organizadas, além de cinco vagas para Pais de Alunos Matriculados na Rede Municipal de Ensino, sendo duas para titular e três para suplente.

As inscrições podem ser feitas pelo mesmo link. O mandato será de 2025 a 2029. O CAE tem a responsabilidade de acompanhar e fiscalizar a aplicação dos recursos destinados à alimentação escolar, além de monitorar a aquisição dos produtos para o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), assegurando a qualidade e a aceitabilidade dos cardápios em todos os níveis.