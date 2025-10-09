Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 09/10/2025
Região

Inscrições para o concurso de fotografia "Grafias da Dança" são prorrogadas até 12 de outubro

Projeto de Renatto Nomura e Fernanda Moretti une fotografia, dança e a cidade de Mogi das Cruzes, com prêmios em dinheiro e exposição no mês de novembro

09 outubro 2025
- (Foto: Divulgação)

As inscrições para o concurso de fotografia “Grafias da Dança” foram prorrogadas até o dia 12 de outubro. O projeto, financiado pelo edital da PNAB, é idealizado pelo fotógrafo Renatto Nomura em parceria com a produtora Fernanda Moretti, Arte do Movimento, e une fotografia, dança e cidade em uma proposta gratuita que valoriza artistas locais e estimula novos olhares sobre o movimento urbano.

Com R$ 2 mil em prêmios, o concurso selecionará dez fotografias que farão parte da exposição “Grafias da Dança”, entre 3 e 24 de novembro, em Mogi das Cruzes. As obras escolhidas serão exibidas ao lado de trabalhos do próprio Nomura, que há mais de 20 anos se dedica à fotografia da dança. Os locais onde as obras serão expostas estão sendo definidos pelos organizadores.

As oficinas formativas de Fotografia do Movimento com Renatto Nomura e de Corpo, Dança e a Cidade com Carla Gonçalves já aconteceram como parte do projeto, reunindo amadores e curiosos na arte de fotografar a dança em pleno espaço público da cidade

Inscrições e Premiações

As inscrições são gratuitas e podem participar maiores de 18 anos, residentes em Mogi, com até três fotos por inscrito. Os três primeiros colocados receberão prêmios em dinheiro: R$ 1.000,00, R$ 600,00 e R$ 400,00, respectivamente. A curadoria é composta por Renatto Nomura, Fernanda Moretti e pelo artista multidisciplinar Marco Guerra.

Além da mostra principal, o projeto prevê performances de dança ao vivo durante a exposição e circulação pelos distritos de César de Souza e Jundiapeba, levando arte e cultura a diferentes regiões da cidade. Também haverá a participação de escultores e pintores, ampliando o diálogo entre diversas linguagens artísticas.

Para Fernanda Moretti, o projeto, que está em sua terceira edição, é um convite a enxergar Mogi com outros olhos: “Grafias da Dança é um convite para redescobrirmos nossa cidade com novos olhos. A fotografia e a dança tornam cada esquina mais viva e cada olhar mais atento. É arte que aproxima, que forma público e que valoriza nossos artistas locais”, destaca.

Serviço:

Inscrições prorrogadas: até 12 de outubro, pelo link na bio da página @grafiasdadanca

Resultado: 20 de outubro

Exposição: 3 a 24 de novembro, em Mogi das Cruzes, com circulação em César de Souza e Jundiapeba (locais a definir)

Informações e inscrições: @grafiasdadanca

