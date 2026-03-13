Inscrições para o Miss Akimatsuri 2026 terminam neste domingo (15)

As inscrições para o Miss Akimatsuri 2026, um dos momentos mais tradicionais e aguardados do Festival de Outono Akimatsuri, entram na reta final e se encerram neste domingo, 15 de março. O concurso faz parte da programação do festival, que celebra a cultura japonesa e reúne milhares de visitantes todos os anos em Mogi das Cruzes.

A grande novidade desta edição é a ampliação da área de seleção das candidatas. Além das cidades do Alto Tietê, o Miss Akimatsuri passa a incluir mulheres com ascendência japonesa residentes em São José dos Campos, Jacareí e Taubaté, fortalecendo a integração cultural com o Vale do Paraíba.

Podem participar mulheres com ascendência japonesa, com idade entre 16 e 30 anos até a data do concurso, moradoras das cidades do Alto Tietê e, agora, também do Vale do Paraíba. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo site oficial do evento.

Pré-seleção e classificação

Após o encerramento das inscrições, as candidatas passarão por uma pré-seleção realizada pela Comissão Organizadora, que avaliará critérios como beleza, elegância, desenvoltura, simpatia e representatividade cultural. As selecionadas participarão de ensaios e etapas presenciais antes do desfile final.

Data do concurso

O Akimatsuri 2026 será realizado em dois finais de semana, nos dias 11, 12, 18 e 19 de abril, reunindo gastronomia típica, apresentações culturais, exposições e diversas atrações da cultura japonesa.

O concurso Miss Akimatsuri integra a programação oficial do festival e terá seu desfile final no primeiro sábado do evento, dia 11 de abril, a partir das 19 horas, no palco principal.

Premiação

Além dos prêmios oferecidos por patrocinadores, a vencedora do Miss Akimatsuri 2026 garante vaga automática no Miss Nikkey São Paulo, com possibilidade de disputar também o Miss Nikkey Brasil, ampliando a visibilidade da cultura japonesa em âmbito estadual e nacional.

O regulamento completo e o formulário de inscrição estão disponíveis no site oficial do evento.

Serviço

Concurso Miss Akimatsuri 2026

Inscrições: até 15 de março de 2026

Concurso: 11 de abril, às 19h

Durante o Festival de Outono Akimatsuri 2026 (11, 12, 18 e 19 de abril)

Inscrições e regulamento: www.akimatsuri.com.br