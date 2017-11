Inscrições para o Passeio Ciclístico 2017 seguem até o dia 30 em Itaquá

Itaquaquecetuba está com inscrições abertas para o Passeio Ciclístico 2017. O evento acontecerá no dia 10 de dezembro, às 9 horas, com saída na sede da Secretaria de Cultura e chegada ao Parque Ecológico Mario do Canto. Está previsto o sorteio de bicicletas, brindes e para os 170 primeiros inscritos haverá entrega de camisetas.

As inscrições podem ser feitas das 8 às 17 horas até o dia 30 de novembro na Secretaria de Cultura, localizada na Avenida João Barbosa de Morais, 306, Vila Zeferina, na Secretaria de Esportes, Rua Santa Rita de Cássia, 151, Vila Japão, preenchendo o formulário com os dados pessoais ou também pelo email passeiociclisticoitaqua@hotmail.com, enviando nome e telefone.

Haverá premiação para a bicicleta mais exótica, a mais decorada, o ciclista diferente e melhor equipe caracterizada.