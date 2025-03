Inscrições para o Startup Day na região estão abertas

A edição Startup Day 2025, movimento de fomento ao empreendedorismo e inovação no Brasil, está marcado para 22 de março, em Ferraz de Vasconcelos e Mogi das Cruzes.

O evento é organizado pelo Sebrae for Startups em parceria com as prefeituras de Ferraz de Vasconcelos e Mogi das Cruzes, além da Associação Comercial e Industrial de Ferraz de Vasconcelos (ACIFV), Fatec de Ferraz, Polo Digital de Mogi, Desk Manager, Empregga, Suitecred e Alto Tietê Valley. Podem participar pessoas que queiram entender mais sobre inovação e startups, principalmente quem já tem ou quer começar uma startup.

As inscrições podem ser realizadas em https://www.sympla.com.br/startupday. Basta procurar por Ferraz de Vasconcelos e Mogi das Cruzes.

A programação traz muito conteúdo, oportunidades, conexão e networking.

“O Startup Day é um evento que envolve todo o ecossistema de inovação da região, com palestras, networking e oportunidades relevantes para todos os empresários que buscam inovar em seus negócios. A iniciativa fomenta a inovação aberta, ou seja, a integração entre startups, entidades, instituições de ensino, acadêmicos, clientes, fornecedores e o poder público com foco em um objetivo comum: o desenvolvimento regional”, destacou o cogestor do Sebrae for Startups no Alto Tietê, Leonardo de Oliveira, analista de negócios do Sebrae-SP.

O Startup Day reforça o compromisso do Sebrae for Startups em apoiar às ações de empreendedorismo no ecossistema de inovação, contribuindo para o desenvolvimento econômico e tecnológico do Brasil.

Idealizado pelo Sebrae Startups e cocriado com o ecossistema de inovação, a dinâmica de construção do Startup Day é toda colaborativa, privilegiando as demandas e necessidades das startups nacionais e ecossistemas locais, com a participação de todo o Sistema Sebrae e a comunidade de inovação do Brasil.