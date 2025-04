Inscrições para o vestibular da Univesp terminam no próximo dia 7 de abril

O prazo para realizar as inscrições para o vestibular da Univesp - Universidade Virtual do Estado de São Paulo termina no próximo dia 7. Ao todo, estão disponíveis 135 vagas, no polo de Mogi das Cruzes, distribuídas entre 3 eixos: Licenciatura, Computação e, Negócios e Produção. Os interessados devem realizar a inscrição de maneira on-line pelo link: vestibular.univesp.br.

Os cursos oferecidos no Processo Seletivo são de Licenciatura em Letras, Pedagogia e Matemática, Bacharelado em Tecnologia da Informação, Ciência de Dados e Engenharia da Computação, e Tecnologia em Processos Gerenciais, Administração e Engenharia de Produção. Podem se inscrever pessoas com o Ensino Médio completo até a data da matrícula.

O valor da inscrição será de R$ 47,50. As provas ocorrerão no dia 18 de maio e a divulgação dos resultados está prevista para o dia 24 de junho. O início das aulas está previsto para o segundo semestre de 2025. É importante lembrar que os candidatos poderão utilizar a nota do ENEM referente aos anos de 2022, 2023 e 2024.

O polo de Mogi das Cruzes da Univesp atende dentro da unidade do Crescer, em uma parceria com a Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, com o Governo Estadual.

Mais informações no site vestibular.univesp.br, pelo telefone (11) 4798-6993, ou presencialmente no Pipa Hub, das 13 às 22 horas - na rua Francisco Franco, 133, no Centro.