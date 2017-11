Inscrições para Univesp com 200 vagas em Poá começam na próxima segunda

As inscrições para o vestibular da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) começam na próxima segunda-feira (27). O prazo para se inscrever vai até 5 de janeiro. As provas serão realizadas no dia 21 de janeiro de 2018. O interessado pode se inscrever no site (https://univesp.br/vestibular). Serão 200 vagas nos cursos de engenharia de computação, engenharia de produção, pedagogia e licenciatura em matématica. Em Poá, o polo da instituição será instalado no novo prédio da escola Cândido José Balazaima, localizado na Vila Monteiro.

O prefeito de Poá, Gian Lopes (PR), comemorou a instalação da Univesp em Poá. “Ao lado do deputado estadual André do Prado conquistamos este benefício para população. A Educação a Distância (EAD) pode ser um importante recurso de transformação dos poaenses pela sua agilidade para responder as novas demandas que surgem a cada dia”, disse o prefeito. “Será uma oportunidade das pessoas realizarem o sonho de fazer um curso superior. É uma grande iniciativa, já que os poaenses poderão estudar gratuitamente, com profissionais de alto gabarito”, completou.

A Univesp é uma unidade pública exclusivamente voltada para EAD. Criada em 2012 como Fundação, é uma instituição de Ensino Superior mantida pelo Governo do Estado de São Paulo, com credenciamento pelo Conselho Estadual de Educação e pelo Ministério da Educação (MEC).

Inscrições

As inscrições devem ser feitas somente online (https://univesp.br/vestibular). Para os polos já existentes o vestibular acontecerá em julho de 2018. O edital sobre o Vestibular 2018 será publicado no Diário Oficial deste sábado (25).