Inscrições para Univesp com 200 vagas em Poá seguem até dia 5 janeiro

As inscrições para o vestibular da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) seguem até 5 de janeiro. As provas serão realizadas no dia 21 de janeiro. Poá contará com um polo da instituição de ensino, que será instalado no novo prédio da escola Cândido José Balazaima, localizado na Vila Monteiro, e será oferecido um total de 200 vagas em cursos de Engenharia de Computação (EC), Engenharia de Produção (EP), Pedagogia (P) e Licenciatura em Matemática (LM).

Para concorrer as vagas, os interessados devem fazer as inscrições somente online (https://univesp.br/vestibular). Para os polos já existentes o vestibular acontecerá em julho de 2018. O edital sobre o Vestibular 2018 foi publicado no Diário Oficial do dia 25 de novembro.

O prefeito de Poá, Gian Lopes, comemorou a instalação da Univesp em Poá. “Ao lado do deputado estadual André do Prado conquistamos este benefício para população. A Educação a Distância (EAD) pode ser um importante recurso de transformação dos poaenses pela sua agilidade para responder as novas demandas que surgem a cada dia”, disse o prefeito. “Será uma oportunidade das pessoas realizarem o sonho de fazer um curso superior. É uma grande iniciativa, já que os poaenses poderão estudar gratuitamente, com profissionais de alto gabarito”, completou.

A Univesp é uma unidade pública exclusivamente voltada para EAD. Criada em 2012 como Fundação, é uma instituição de Ensino Superior mantida pelo Governo do Estado de São Paulo, com credenciamento pelo Conselho Estadual de Educação e pelo Ministério da Educação (MEC).