Inscrições para vagas na Educação Infantil vão até o dia 31 em Ferraz

A Secretaria de Educação de Ferraz de Vasconcelos está com inscrições abertas para o Ensino Infantil no que se refere ao ano letivo 2018. São aproximadamente 150 vagas imediatas disponíveis, mais formação de fila de espera. As vagas em questão são remanescentes de outros períodos de inscrição que já foram realizados no município.

Vale ressaltar que as inscrições são direcionadas para crianças de 6 meses completos até 15 de janeiro de 2018, e 3 anos e 11 meses completos até 31 de março de 2018. Os interessados podem realizar a inscrição até o dia 31.

O cadastro está sendo realizado on-line, por meio do site oficial da Prefeitura. Para quem não tem acesso à rede, a pasta oferece 17 escolas polos, onde também podem ser feitas as inscrições. Em qualquer um dos casos, é necessário que o munícipe esteja munido de certidão de nascimento da criança, RG e CPF do responsável, comprovante de endereço e e-mail.

De acordo com a titular da pasta, Valéria Eloy da Silva Kovac, essa é mais uma chance para os pais que perderam os prazos anteriores de inscrições.

“Lugar de criança é na escola, por isso peço que os pais fiquem atentos aos prazos que devem seguir, tanto os de inscrição, quanto os de entrega de documentos, para que não aja margem para uma possível perda de vaga”, finalizou Valéria.

Caminho on-line