INSS paga R$ 310 milhões a 216 mil beneficiários do Alto Tietê

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) desembolsou em janeiro mais de R$ 310 milhões no Alto Tietê. O valor corresponde ao dinheiro pago a 216 mil beneficiários que residem na região, incluindo aposentados, pensionistas e quem vive de auxílio doença.

Mogi das Cruzes, Suzano e Itaquaquecetuba lideram ambas as listas, ou seja, em número de beneficiários e consequentemente o de valores pagos aos dependentes.

Ranking

No primeiro mês deste ano, a maior fatia do dinheiro repassado pelo INSS ficou com os 66,4 mil beneficiários mogianos, o que representa R$ 102,1 milhões do total, ou 32,9%. Em seguida, os 42,2 mil suzanenses receberam a soma de R$ 62.1 milhões, que confere a parcela de 20%. Já em Itaquá, outros 38,3 mil beneficiários tiveram direito a R$ 49,2 milhões, que sugere 15,8% do total desembolsado.

Os residentes em Ferraz de Vasconcelos, Arujá e Poá foram responsáveis pelo repasse de mais R$ 70,5 milhões, sendo que cada cidade recebeu entre 5 a 10% do valor inteiro transferido à região. Os beneficiários que vivem em Santa Isabel, Guararema, Biritiba-Mirim e Salesópolis representaram repasses entre 1 a 4% do todo, para cada cidade. A soma do valor recebido nesses municípios é de R$ 26 milhões.