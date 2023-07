Instalação das vigas de concreto do novo viaduto de Poá é iniciada

As obras de construção do novo viaduto na região central de Poá seguem avançando e atingem fase final de conclusão.

Neste último domingo (16), foi realizada a instalação de quatro vigas de concreto sob a linha férrea da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Nesta segunda-feira (17), mais quatro vigas foram fixadas próximas a rua Herculano Duarte Ribas.

Segundo o secretário de Obras Públicas de Poá, Francinaldo Alves, mais quatro vigas serão instaladas entre esta segunda e terça-feira. Ainda de acordo com o chefe de Obras Públicas de Poá, esta fase da obra requer cautela e prudência para que seja realizada da melhor maneira possível. "Estamos realizando a supervisão e inspeção minuciosa de cada detalhe", afirmou Francinaldo Alves.

Realizado por meio de um contrato firmado com a Construtora Etama, o projeto é de grande importância, pois visa desafogar o tráfego de veículos sobre a linha férrea da CPTM que, atualmente, é feita apenas pelo viaduto Tancredo Neves.

A prefeita Marcia Bin ressaltou a importância da obra para mobilidade urbana do município. "A nova alça do viaduto irá aliviar o tráfego. Este equipamento trará inúmeros benefícios e impulsionará o desenvolvimento em diversas áreas", destacou a chefe do Executivo municipal.