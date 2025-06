Instituto de Meteorologia emite alerta laranja de risco à saúde na região após queda de temperatura

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja, de “perigo”, para declínio de temperaturas superior a 5ºC nas dez cidades do Alto Tietê. Somente em Suzano, a temperatura vai chegar entre 4° C e 17° C.

Segundo o instituto, o fenômeno acontece desde segunda-feira (23) e há risco à saúde humana.

Sistema

alerta laranja faz parte do sistema de avisos meteorológicos do Inmet, que utiliza uma escala de cores para indicar o nível de perigo associado a fenômenos climáticos.

Na escala do Inmet, o alerta laranja é o segundo mais grave, abaixo apenas do alerta vermelho. Ele indica perigo moderado a alto.

Ontem, Suzano começou o dia com termômetros marcando 18° C de madrugada e 15° C na parte da manhã. Durante a tarde, a previsão foi de 16°C.

É preciso atenção com a saúde nos próximos dias. “É hora de tirar a sua melhor roupa de frio do armário ou até doar aquelas que você não usa mais”.