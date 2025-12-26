Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
sexta 26 de dezembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 24/12/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Instituto de Meteorologia emite alerta vermelho de perigo por causa de onda de calor no Alto Tietê

Aviso estava na cor laranja e era válido até esta sexta-feira (26), mas foi atualizado e agora está vigente até segunda-feira (29)

26 dezembro 2025 - 14h55Por da Região
Instituto de Meteorologia emite alerta vermelho de perigo por causa de onda de calor no Alto TietêInstituto de Meteorologia emite alerta vermelho de perigo por causa de onda de calor no Alto Tietê - (Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) decretou alerta vermelho para perigo de onda de calor nas dez cidades do Alto Tietê. 

O aviso, que antes estava na cor laranja e tinha validade até esta sexta-feira (26), foi atualizado e agora está vigente até segunda-feira (29).

O alerta vermelho ocorre quando a temperatura está 5ºC acima da média por período maior do que cinco dias.

Todo o Estado de São Paulo tem onda de calor intenso no fim do ano. Os últimos dias do ano estão sendo marcados por elevadas temperaturas em diversas áreas, em razão de um bloqueio atmosférico que se estabeleceu sobre parte do País. Isso dificulta a atuação de sistemas meteorológicos e favorece a persistência do calor ao longo dos dias, principalmente no Sudeste, segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo.

Devida a situação, a Defesa Civil emitiu recomendações importantes: mantenha a casa sempre limpa e arejada para evitar poeira e ácaros, prefira pano úmido para limpeza ao invés de vassoura, evite ambientes com fumaça de cigarro e não queime lixo nem provoque queimadas.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Saulo Souza destaca ações realizadas em defesa da mulher, família e mais vulneráveis em 2025
Região

Saulo Souza destaca ações realizadas em defesa da mulher, família e mais vulneráveis em 2025

Operação Saturação reforça fiscalização e combate irregularidades com motos em Poá
Região

Operação Saturação reforça fiscalização e combate irregularidades com motos em Poá

Movimento na Mogi-Bertioga é intenso na descida para o litoral mesmo após Natal
Trânsito

Movimento na Mogi-Bertioga é intenso na descida para o litoral mesmo após Natal

Calor pressiona mananciais e Estado alerta para redução do consumo de água; região opera com 20,2%
Região

Calor pressiona mananciais e Estado alerta para redução do consumo de água; região opera com 20,2%

Árvore cai e bloqueia faixas da Ayrton Senna em Itaquá
Região

Árvore cai e bloqueia faixas da Ayrton Senna em Itaquá

Saúde, segurança e economia: Saulo Souza faz balanço de 2025
Região

Saúde, segurança e economia: Saulo Souza faz balanço de 2025