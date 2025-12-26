Instituto de Meteorologia emite alerta vermelho de perigo por causa de onda de calor no Alto Tietê

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) decretou alerta vermelho para perigo de onda de calor nas dez cidades do Alto Tietê.

O aviso, que antes estava na cor laranja e tinha validade até esta sexta-feira (26), foi atualizado e agora está vigente até segunda-feira (29).

O alerta vermelho ocorre quando a temperatura está 5ºC acima da média por período maior do que cinco dias.

Todo o Estado de São Paulo tem onda de calor intenso no fim do ano. Os últimos dias do ano estão sendo marcados por elevadas temperaturas em diversas áreas, em razão de um bloqueio atmosférico que se estabeleceu sobre parte do País. Isso dificulta a atuação de sistemas meteorológicos e favorece a persistência do calor ao longo dos dias, principalmente no Sudeste, segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo.

Devida a situação, a Defesa Civil emitiu recomendações importantes: mantenha a casa sempre limpa e arejada para evitar poeira e ácaros, prefira pano úmido para limpeza ao invés de vassoura, evite ambientes com fumaça de cigarro e não queime lixo nem provoque queimadas.