Instituto Federal de Itaquá oferece 40 vagas para licenciatura em Matemática

O Instituto Federal de São Paulo (IFSP), Câmpus Itaquaquecetuba, está oferecendo 40 vagas para o curso superior gratuito de Licenciatura em Matemática, por meio de processo seletivo do Sisu (Sistema de Seleção Unificada). As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no endereço eletrônico http://sisu.mec.gov.br/, no período de 29 da janeiro a 1º de fevereiro. Não há cobrança de taxa de inscrição.

O curso será ofertado no primeiro semestre de 2018, período noturno, com duração de oito semestres. Para maiores informações, o candidato deve ler atentamente o Edital de Inscrições e o Termo de Adesão, disponíveis no site da Instituição.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017 e ter obtido nota na redação diferente de zero.