Instituto Federal de Itaquá recebe inscrições para curso de mecânica até 5 de novembro

O Instituto Federal São Paulo (IFSP) de Itaquaquecetuba está com inscrições abertas para o curso de mecânica. O prazo é até o dia 5 de novembro. São 120 vagas a serem preenchidas, sendo 40 no período noturno e mais 80 em período integral. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas no site da instituição.

A seleção será feita por meio de análise de histórico escolar, ou seja, não haverá prova. Para se inscrever, os interessados deverão criar um cadastro no Portal do Candidato e, na sequência, preencher o formulário eletrônico de inscrição e o questionário socioeconômico. Todo o processo de criação de cadastro e preenchimento eletrônico da inscrição está detalhado no item 4 do edital. É importante ressaltar que o candidato deverá anexar o seu histórico escolar ou documento correspondente no momento da inscrição.

Estão sendo ofertadas vagas para cursos integrados, concomitantes e subsequentes ao ensino médio. Os cursos técnicos integrados ao Ensino Médio são aqueles em que o estudante cursa o Ensino Médio e o Técnico no IFSP, devendo, obrigatoriamente, ter concluído o Ensino Fundamental. Já os Cursos Técnicos Concomitantes ao Ensino Médio são aqueles em que o estudante cursa apenas o Ensino Técnico no IFSP, devendo, obrigatoriamente, estar matriculado no Ensino Médio. Nos cursos técnicos subsequentes ao Ensino Médio, o estudante cursa apenas o Ensino Técnico no IFSP, devendo, obrigatoriamente, ter concluído o Ensino Médio.

A previsão é que a relação preliminar das inscrições seja divulgada no dia 28 de novembro. A relação final deve sair no dia 20 de dezembro.