Instituto Julio Simões bate recorde de doações em campanha de inverno

O Instituto Julio Simões, braço social do Grupo Simpar, encerrou a Campanha Inverno do Bem deste ano com recorde de doações, somando 13.600 itens entre cobertores, meias, luvas e itens de higiene.

A ação interna, que teve início no dia 22 de maio e se estendeu até 13 de junho, contou com a participação de colaboradores de todas as empresas do grupo, envolvendo mais de 50 pontos de coleta espalhados por todo o Brasil.

Os produtos foram encaminhados para instituições sociais em todo o país. Em Mogi das Cruzes, especificamente, a entrega foi realizada por colaboradores voluntários que vão até as comunidades com o apoio e coordenação do Instituto Julio Simões.

Comparado ao ano passado, que arrecadou 7,3 mil itens, a Campanha de Inverno de 2023 da SIMPAR registrou aumento de 80% no número de doações. “Esse crescimento expressivo é reflexo do comprometimento e do empenho dos colaboradores e parceiros que entendem a importância de contribuir para amenizar as dificuldades enfrentadas por pessoas em situação de rua e extrema vulnerabilidade durante o inverno”, reforça Bia Andari, gerente do Instituto Julio Simões.

Neste inverno, o Instituto também se uniu ao Instituto SOPA para realizar a entrega de sopas em Mogi das Cruzes, que proporcionaram conforto às pessoas em situação de rua. “Essas iniciativas conjuntas mostram a importância do trabalho em equipe e da colaboração entre instituições comprometidas em fazer a diferença na vida da comunidade”, completa a gerente do instituto.

Sobre o Instituto Julio Simões

Fundado pelo imigrante português e empresário Julio Simões em 2006, o instituto foi criado para desenvolver projetos socioculturais próprios e em parceria com outras ONGs. A instituição tem apoiado dezenas de ações culturais, ambientais e sociais em todo o Brasil. Em 2022, os projetos do instituto impactaram mais de 22.000 pessoas em todo o Brasil. Visite nosso site e conheça mais sobre nossos projetos: www.institutojuliosimoes.org.br

Sobre a Simpar

Holding que controla sete empresas independentes - JSL, Movida, Vamos, CS Infra, CS Brasil, Original e Banco BBC Digital. O grupo conta com mais de 44 mil colaboradores alinhados por uma Cultura forte e Valores que norteiam o jeito de ser e fazer da Companhia. Participante da carteira ISE da B3, a companhia possui modelo de gestão que produz resultados sustentáveis e aderência a rígidas práticas de ESG. Com atuação em todo território nacional e outros oito países da América do Sul, Europa e África, a Simpar é uma empresa listada na B3 desde 2010 (SIMH3). Saiba mais em: https://simpar.com.br.