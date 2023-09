Instituto Léa Campos abre cadastro para mapeamento da Economia Criativa em Mogi das Cruzes

O Instituto Léa Campos (ILC) de Mogi das Cruzes vai mapear os negócios da Economia Criativa na Região do Alto Tietê. A partir do dia 22 de setembro, os profissionais criativos podem fazer o seu cadastro no site da instituição (www.institutoleacampos.org). Ele deve ser feito até fevereiro de 2024.

O presidente do ILC, Rodrigo Fernandez, que tem ao seu lado a diretora, Bianca Ortiz, fala sobre o objetivo do mapeamento, que faz parte do Programa Somos Criativus da instituição: “Ele utiliza a economia criativa como ferramenta para o desenvolvimento social e econômico, por meio do empreendedorismo e da geração de renda.

O programa é a construção de um Plano Municipal de Economia Criativa, criado para dar voz à população e suas lideranças, destacando suas singularidades locais. Vamos mapear e colocar no sistema o processo de empreendedorismo criativo na cidade, para criar e detectar oportunidades, capacitar e fomentar o empreendedor criativo, potencializando a realização econômica, a satisfação pessoal e a contribuição com o desenvolvimento local”.

Por meio deste estudo, diz o presidente, a entidade vai contribuir na construção de novas políticas públicas de desenvolvimento social e econômico. “Este plano dará a direção que Mogi das Cruzes deverá seguir para entrar no Mapa da Rede Criativa de Cidades Criativas da Unesco em 2025”.

Podem se cadastrar os seguintes profissionais criativos, em atendimento às áreas criativas, baseadas nos eixos da UNESCO: artesanato, gastronomia, arte e cultura, design, música, literatura, turismo, audiovisual, eventos, dentre outras. “No ato do cadastro, a pessoa terá a opção de especificar qual outra área ela faz parte, se for o caso”, diz Rodrigo.

Por fim, os dados captados com o mapeamento vão passar por uma comissão de análise científica e serão divulgados até o final de 2024 com a publicação do livro e do documentário “O que a gente CRIA movimenta a ECONOMIA”.

Quem somos

O Instituto Léa Campos é uma organização social, que trabalha com educação social voltada para crianças e adolescentes em vulnerabilidade social. Nasceu como Projeto Amigos, em 2011, por meio de ações sociais em prol de idosos, crianças e comunidades. Com o passar dos anos, as ações foram crescendo e o projeto se expandiu tornando-se o ILC, em junho de 2018.

