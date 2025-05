Instituto oferece aproximadamente 1,5 mil serviços médicos por mês em Suzano

Com o objetivo de trazer saúde para toda a população, o Instituto Foganholi realiza aproximadamente 1,5 mil atendimentos mensais em várias especialidades médicas. Os atendimentos são por meio de uma rede de voluntariado que pretende promover cada vez mais a saúde na região. A entidade atua em parceria com diversas clínicas municipais e recebe seus pacientes na sede social do Instituto, em Suzano.

São disponibilizados diversos serviços médicos, como clínico geral, cardiologista, dermatologista, endocrinologista, ginecologista, nutricionista, oftalmologista, ortopedista, psicologia, quiropraxia, urologista e outros. Já na aba dos exames, são oferecidos raio-x, ultrassom, mamografia, endoscopia, ecocardiograma, colesterol total e frações, teste ergométrico e muitos outros. A organização conta com uma equipe de voluntários para atender os pacientes, compreendendo com cuidado a demanda de cada pessoa.

Segundo o fundador do Instituto, Carlos Foganholi, a entidade trabalha através de doações, também arrecadando verbas por meio de atividades como bingos, leilões, rifas e brechós. “As pessoas passam gratuitamente em atendimento comigo, ajudam o instituto com uma contribuição e nós tentamos ajudar com exames gratuitos ou com o melhor preço para poder fazer a diferença na vida da população”, declarou.