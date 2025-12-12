Instituto Phoenix entra na reta final de arrecadações para a campanha 'Sonho de Natal'

O Instituto Phoenix deu início à reta final de arrecadação para a campanha “Sonho de Natal”, ação tradicional de distribuição de brinquedos e panetones em comunidades carentes da região. A iniciativa, que mobiliza voluntários, parceiros e doadores, busca levar alegria para crianças que, muitas vezes, passam o Natal sem celebrações.

Em 2023, o grupo distribuiu mais de 400 brinquedos, número repetido em 2024. Segundo o diretor da Phoenix Publicidade e voluntário do Instituto, Rafael Lazzaro, a expectativa neste ano é manter, e até ampliar, o alcance da campanha.

As entregas acontecem no dia 20 de dezembro (sábado), quando a equipe do instituto, vestida de Papai Noel e duendes, percorrerá bairros de maior vulnerabilidade social para realizar as doações porta a porta. “A meta deste ano é reunir novas centenas de brinquedos e mini panetones, e qualquer pessoa pode participar”.

As doações podem ser feitas até está sexta-feira (12), por meio de cotas de R$ 100, via PIX (CNPJ) 11.989.986/0001-90. Após o pagamento, o doador deve enviar o comprovante para o WhatsApp (11) 94041-9645. Não há limite de contribuição.

A campanha segue ativa nas redes sociais do instituto, incentivando a participação da comunidade. “Nossa missão é transformar realidades, espalhar amor e reacender a magia do sonho de Natal”, finalizou.