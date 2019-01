Intercambistas participam de ação social inclusiva no Tradef

Dando sequência às ações de integração e convívio social, a Secretaria Municipal de Assistência Social promoveu, na quinta-feira (17), um evento de inclusão para troca de experiências culturais com o grupo de intercambistas que está em Mogi das Cruzes desde o último dia 9. São estudantes de Contabilidade, Engenharia, Ciências Sociais, Psicologia e Medicina de países como Peru, Colômbia, México, Argentina e Moçambique.

O projeto é uma iniciativa da Associação Internacional de Estudantes em Ciências Econômicas e Comerciais (Aiesec), realizada em parceria com o Tradef – Trabalho de Apoio ao Deficiente. A entidade mogiana foi escolhida para a ação social que está sendo desenvolvida pelos jovens estrangeiros que atuam como voluntários no projeto “Versando Diversidade e Desigualdade no Mundo.

Além das atividades e visitas, os intercambistas puderam experimentar uma caprichada feijoada, refeição tipicamente brasileira. “Eles não conheciam o nosso mais tradicional prato e ficaram encantados, principalmente com as informações históricas de que, nos tempos coloniais, os escravos criaram a refeição aproveitando sobras de comida da casa grande, que incluíam partes descartadas do porco, como pés, orelhas e rabo”, explicou a secretária municipal de Assistência Social, Neusa Marialva.

O almoço inclusivo contou com a participação da presidente do Fundo Social de Solidariedade de Mogi das Cruzes, Karin Melo, técnicos da Assistência Social e alunos do Tradef, além dos intercambistas. Nesta semana, os estudantes também visitaram o gabinete do prefeito Marcus Melo e outros setores da Prefeitura, como a Coordenadoria de Comunicação.

O Tradef promove a integração social das pessoas com deficiência na vida familiar, comunitária e no ambiente de trabalho, visando sua inclusão para que exerçam livremente seus direitos.