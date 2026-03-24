Interdição na Avenida Brasil altera trânsito em Poá nesta quarta-feira

A Avenida Brasil, no trecho próximo da divisa entre Poá e Suzano, terá interdições temporárias nesta quarta-feira (25), na altura do número 1.300, para o içamento de quatro vigas que integram as obras do Complexo Viário do Alto Tietê. De acordo com a concessionária SPMar, entre 9h e 16h estão previstos quatro bloqueios pontuais da via, com duração aproximada de 15 minutos cada, programados para 10h, 12h, 14h e 15h30. A medida, que é necessária para garantir a segurança viária durante a execução dos trabalhos, irá interferir também no trânsito poaense.

Durante cada período de bloqueio, motoristas que trafegam no sentido Suzano deverão utilizar a Avenida Getúlio Vargas e a Rua Lilian como rota alternativa. Já no sentido Poá, o desvio será feito pela Rua Tereza, seguindo pela Avenida Getúlio Vargas até o retorno à Avenida Brasil. A operação contará com o apoio das prefeituras de Poá e Suzano, além das equipes de trânsito, que atuarão na orientação dos condutores e na minimização dos impactos no fluxo de veículos.

O secretário de Transportes e Mobilidade Urbana de Poá, Tiago Correa, destacou que a interdição será rápida e necessária para o avanço das obras. “Reforçamos que se trata de uma interdição temporária ao longo do dia. Cada bloqueio tem duração prevista de cerca de 15 minutos, e os desvios ocorrerão apenas no momento do içamento das vigas. Sabemos que isso pode gerar transtornos pontuais, mas é uma etapa importante para garantir a segurança de todos e o andamento da obra”, afirmou.

Complexo Viário

O Complexo Viário é considerado estratégico para transformar a mobilidade urbana e o desenvolvimento econômico da região. O empreendimento prevê a implantação de novas alças de acesso ao trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-021), beneficiando diretamente os municípios de Poá e Suzano e impactando positivamente cerca de 1,6 milhão de moradores do Alto Tietê. De acordo com o governo Estadual, o investimento ultrapassa R$ 2 bilhão, com previsão de conclusão para novembro de 2027.

Em Poá, o projeto contempla a construção de dois viadutos de acesso ao Rodoanel: um com cerca de 900 metros de extensão, sobre o Rodoanel, e outro com aproximadamente 850 metros, ao longo da pista interna. A rotatória de acesso ao município será totalmente remodelada, juntamente com a adequação das vias locais para receber o novo fluxo de veículos. O pacote de investimentos também contempla a reforma do Viaduto da Vila Varela, melhorias em rodovias, adequações viárias e intervenções que visam modernizar a malha urbana de Poá.