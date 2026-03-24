Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
terça 24 de março de 2026Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 24/03/2026
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Região

Interdição na Avenida Brasil altera trânsito em Poá nesta quarta-feira

Bloqueios temporários de 15 minutos ocorrem em quatro momentos do dia para içamento de vigas com segurança

24 março 2026 - 18h45Por De Poá
Medida é necessária para garantir a segurança viáriaMedida é necessária para garantir a segurança viária - (Foto: Nivaldo Alves/Secom Poá)

A Avenida Brasil, no trecho próximo da divisa entre Poá e Suzano, terá interdições temporárias nesta quarta-feira (25), na altura do número 1.300, para o içamento de quatro vigas que integram as obras do Complexo Viário do Alto Tietê. De acordo com a concessionária SPMar, entre 9h e 16h estão previstos quatro bloqueios pontuais da via, com duração aproximada de 15 minutos cada, programados para 10h, 12h, 14h e 15h30. A medida, que é necessária para garantir a segurança viária durante a execução dos trabalhos, irá interferir também no trânsito poaense.

Durante cada período de bloqueio, motoristas que trafegam no sentido Suzano deverão utilizar a Avenida Getúlio Vargas e a Rua Lilian como rota alternativa. Já no sentido Poá, o desvio será feito pela Rua Tereza, seguindo pela Avenida Getúlio Vargas até o retorno à Avenida Brasil. A operação contará com o apoio das prefeituras de Poá e Suzano, além das equipes de trânsito, que atuarão na orientação dos condutores e na minimização dos impactos no fluxo de veículos.

O secretário de Transportes e Mobilidade Urbana de Poá, Tiago Correa, destacou que a interdição será rápida e necessária para o avanço das obras. “Reforçamos que se trata de uma interdição temporária ao longo do dia. Cada bloqueio tem duração prevista de cerca de 15 minutos, e os desvios ocorrerão apenas no momento do içamento das vigas. Sabemos que isso pode gerar transtornos pontuais, mas é uma etapa importante para garantir a segurança de todos e o andamento da obra”, afirmou.

Complexo Viário

O Complexo Viário é considerado estratégico para transformar a mobilidade urbana e o desenvolvimento econômico da região. O empreendimento prevê a implantação de novas alças de acesso ao trecho Leste do Rodoanel Mário Covas (SP-021), beneficiando diretamente os municípios de Poá e Suzano e impactando positivamente cerca de 1,6 milhão de moradores do Alto Tietê. De acordo com o governo Estadual, o investimento ultrapassa R$ 2 bilhão, com previsão de conclusão para novembro de 2027.

Em Poá, o projeto contempla a construção de dois viadutos de acesso ao Rodoanel: um com cerca de 900 metros de extensão, sobre o Rodoanel, e outro com aproximadamente 850 metros, ao longo da pista interna. A rotatória de acesso ao município será totalmente remodelada, juntamente com a adequação das vias locais para receber o novo fluxo de veículos. O pacote de investimentos também contempla a reforma do Viaduto da Vila Varela, melhorias em rodovias, adequações viárias e intervenções que visam modernizar a malha urbana de Poá.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Desenvolvimento Econômico participa de seminário internacional sobre cidades inteligentes 
Região

Desenvolvimento Econômico participa de seminário internacional sobre cidades inteligentes 

Fundo Social de Ferraz realiza workshop de ovos de Páscoa, trufas e bombons
Região

Fundo Social de Ferraz realiza workshop de ovos de Páscoa, trufas e bombons

Ferraz realiza peça teatral 'Paixão de Cristo' no dia 3 de abril
Região

Ferraz realiza peça teatral 'Paixão de Cristo' no dia 3 de abril

Ferraz recebe a premiação Selo Ouro pela segunda vez consecutiva em Brasília
Região

Ferraz recebe a premiação Selo Ouro pela segunda vez consecutiva em Brasília

Região do Alto Tietê tem 129 vagas de emprego disponíveis nos PATs
Região

Região do Alto Tietê tem 129 vagas de emprego disponíveis nos PATs

Educação de Ferraz e Sabesp realizam ação em alusão ao Dia da Água
Região

Educação de Ferraz e Sabesp realizam ação em alusão ao Dia da Água