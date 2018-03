Investe São Paulo apresenta serviços para empresários de Mogi e região

O prefeito Marcus Melo (PSDB) participou nesta quarta-feira (28) do encontro promovido pela Investe São Paulo com empresários e gestores municipais de Mogi e região. O evento apresentou serviços gratuitos oferecidos pelo Governo Estadual, como informações para investidores, mentoria para exportação, assessoria para empresas recém-abertas e os cursos da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp).

“Temos que ter consciência de que precisamos estar do mesmo lado, poder público e a iniciativa privada. O Governo Estadual é uma referência no Brasil e sai na frente mais uma vez com os programas apresentados neste encontro pela Investe SP”, disse o prefeito, que também ressaltou a união entre os municípios da região. “Estão surgindo novas atividades econômicas e temos que estar preparados e unidos para criar oportunidades e empregos”.

O deputado estadual Marcos Damásio (PR) destacou a importância de ações como esta para avanço do Estado. “Iniciativas como esta coloca São Paulo mais uma vez como a locomotiva que move o País. Temos potencial para recuperar a economia promovendo a geração de renda e emprego”.

A representante da agência, Márcia Papa Garcia, do Departamento de Relações Institucionais e Exportação da Investe SP, iniciou as atividades do encontro.

“Apresentamos ações do Governo Estadual para fomentar o desenvolvimento, unindo os entes envolvidos nesta cadeia”. O primeiro palestrante foi Rodrigo Murgi, analista de investimento da Investe SP, que falou sobre a agência e o Programa de Qualificação para a Exportação (Peiex), voltado para pequenas e médias empresas atuarem no comércio exterior.

Daniel Dornelles, consultor do programa Chega Mais, destacou as ações da iniciativa pela qual a Junta Comercial do Estado de São Paulo (Jucesp) oferece capacitação e atendimento técnico para pequenas empresas recém-abertas. Finalizando a programação, Ricardo Bucalon, diretor administrativo da Univesp – Universidade Virtual do Estado de São Paulo, destacou a expansão da universidade e oferta de cursos de graduação na modalidade EAD. Mogi das Cruzes conta com um polo, onde foram oferecidas 200 vagas em quatro cursos. As aulas tiveram início na última segunda-feira.