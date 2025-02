Investimento de R$ 1,5 mi garante rede de água para 700 mil famílias em Poá

A Prefeitura de Poá, em parceria com a Sabesp, oficializou nesta quinta-feira (27) a chegada das primeiras ligações de água na Vila São Francisco. Com um investimento de R$ 1,5 milhão na ampliação da infraestrutura, a obra incluiu a instalação de 5 quilômetros de rede de distribuição de água, beneficiando mais de 700 famílias do bairro.

O prefeito Saulo Souza destacou que esse projeto representa um grande avanço para atingir a meta de 100% de cobertura desse serviço essencial. A Vila São Francisco possui moradores que esperam pela água encanada há 28 anos.

Além da ampliação da rede de água, a Prefeitura também planeja a instalação do sistema de esgoto. Esse investimento será iniciado após as obras da rede de abastecimento serem finalizadas e já está providenciado pela Sabesp.

Em coletiva, Saulo mencionou como esse avanço possui um significado pessoal, uma vez que ele mesmo viveu em condições parecidas no passado. “Eu sou o primeiro prefeito de Poá nascido e criado na cidade. Eu vivia em um bairro que não tinha asfalto, iluminação pública, saneamento básico ou água. Eu sei o quanto a minha vida e a vida da minha família mudou quando esse investimento chegou na rua da nossa casa. Hoje eu como prefeito ter o privilégio de, ao lado do Governo do Estado e da Sabesp, fazer parte desse sonho faz o nosso coração se encher de alegria”, afirmou, emocionado.

Projetos de Urbanização

A Prefeitura de Poá também planeja a implementação de melhorias urbanas na região, incluindo drenagem urbana, guias, sarjetas, asfaltamento e a construção de equipamentos públicos como escolas, creches e postos de saúde. Para isso, é necessário obter recursos do governo estadual e federal, já existe negociação pela administração municipal para conseguir os investimentos.

Um dos compromissos da gestão atual é garantir que os moradores da Vila São Francisco recebam a escritura de seus imóveis. Até o final de sua gestão, o prefeito planeja entregar gratuitamente esse documento para a população.

A obra paralisada do Centro Educacional e Profissionalizante (CEP) Santa Luiza possui nova previsão de conclusão antes de 2029. Nos primeiros 50 dias de gestão, a prefeitura já cuidou para que a limpeza da área e o isolamento do espaço, para evitar acessos não autorizados, fossem iniciados. A expectativa é transformar o local em uma escola moderna e bem equipada.

Em parceria com o CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), a prefeitura planeja construir a Praça de Cidadania e novos conjuntos habitacionais. Atualmente estão identificando áreas adequadas para o início das obras. A cidade busca a aprovação de novos protocolos junto ao governador Tarcísio de Freitas.

Outro projeto da prefeitura é a instalação de um quartel do Corpo de Bombeiros. Já existe a aprovação da Secretaria de Segurança Pública e a administração municipal já adquiriu equipamentos para o funcionamento da unidade. Além disso, está sendo preparado um concurso público para a contratação de bombeiros e profissionais de apoio e há um levantamento topográfico e preparação da área onde será construído o quartel.

Por fim, o prefeito mencionou que a prefeitura está trabalhando para transformar a Guarda Civil Municipal (GCM) em Polícia Municipal. Antes mesmo da decisão do STF, a gestão municipal já tinha realizado investimentos para a reestruturação da GCM. O objetivo é fortalecer a segurança pública local.