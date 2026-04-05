Investimento em obras estruturais reforçam o abastecimento de água e aumentam a resiliência hídrica

Além da gestão da pressão, com finalidade de economizar água e preservar os mananciais que abastecem a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), o Governo de São Paulo apoia um pacote de obras que tem como finalidade ampliar a segurança hídrica e garantir a regularidade do abastecimento nas regiões mais afetadas.

São 28 obras que incluem ampliação de estações de tratamento, novas estações de bombeamento, tubulações e válvulas de controle, 10 delas já concluídas com investimento de R$ 112,7 milhões. O foco dessas obras é garantir o atendimento de regiões mais vulneráveis, especialmente as que ficam em terrenos mais altos, que têm mais dificuldade em receber água tratada em função da queda da pressão na rede..

Nessas regiões foram reforçados os sistemas de bombeamento, com manobras de direcionamento de fluxo e, quando necessário, o apoio com caminhões-pipa. Com isso, a gestão da rede é feita de forma mais eficiente para garantir o abastecimento nas regiões elevadas quando a pressão das tubulações for reduzida durante a noite, assegurando uma maior eficiência.

As obras beneficiam principalmente os bairros periféricos, como Cangaíba, Capão Redondo, Ermelino Matarazzo, Guaianazes, Itaim Paulista, Itaquera, Jardim Ângela, Jardim São Luís, Parque Bologne, Parque do Carmo, Parque Edu Chaves e Parque Savoy, além de municípios como Arujá, Carapicuíba, Embu-Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Guararema, Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba, Osasco, Ribeirão Pires, Salesópolis, Santo André, Suzano e Taboão da Serra.

Combate às perdas

O combate às perdas de água tem sido intensificado pela Sabesp desde o ano passado. Entre outubro de 2025 e março de 2026 foram economizados 31 bilhões de litros de água que eram desperdiçados em vazamentos. Para isso, foram realizadas mais de 60 mil manutenções preventivas e substituições de equipamentos e inspeções em mais de 17 mil quilômetros de rede.

Nestas ações, o volume que deixou de se perder equivale a 1.000 litros de água por segundo adicionais no sistema, ou duas caixas-d’água cheias por segundo.

Gestão da Pressão

A economia de água com a gestão da pressão noturna na Grande São Paulo chegou a 151 bilhões de litros, desde agosto do ano passado, quando foi implementada. O volume economizado, suficiente para abastecer 20,34 milhões de pessoas por 30 dias, o equivalente à Região Metropolitana de São Paulo pelo mesmo período.

Grandes obras

Desde a desestatização, a Sabesp está investindo mais de R$ 5 bilhões em obras de segurança e resiliência hídrica na Região Metropolitana de São Paulo até 2027, o que representa 8 mil litros de água por segundo acrescidos, beneficiando toda a população da região (22 milhões de pessoas). Esse conjunto de ações inclui novas captações e a ampliação da capacidade de tratamento em diferentes sistemas.

Uma dessas obras foi entregue em 2025: a nova captação do Itapanhaú, que elevou em 17% o volume de “água nova” para o Sistema Alto Tietê. Outras grandes obras em andamento são a transposição Billings–Taiaçupeba e a modernização das estações de tratamento de água Baixo Cotia, Rio Grande e Alto da Boa Vista, além da implantação de 25 novos reservatórios pulmão, que irão ampliar ainda mais a capacidade de armazenamento e a segurança hídrica da Região Metropolitana.