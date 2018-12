Investimentos em saneamento colocam Mogi entre as melhores do País no setor

Em 2018, Mogi das Cruzes avançou em obras de abastecimento de água e de coleta e tratamento de esgoto. Entre as 100 maiores cidades brasileiras, o município está em 32º lugar no Ranking de Saneamento elaborado pelo Instituto Trata Brasil. Das 31 cidades que ficaram à frente de Mogi, somente nove contam com sistema próprio de saneamento. Entre as autarquias municipais, portanto, o Semae de Mogi das Cruzes ficou em 10º lugar no País.

Entre as obras de destaque estão as de esgotamento sanitário no Botujuru e Cezar de Souza. Os serviços ultrapassaram 50% de execução e devem ser finalizados em 2019. O investimento é R$ 26 milhões na implantação de um sistema de coleta e tratamento. Os serviços de implantação de coletores foi retomado este ano após as desapropriações de áreas necessárias para conclusão do sistema.

A reforma e modernização de três estações elevatórias de esgoto ampliaram em 71% a capacidade de atendimento das unidades Dolores de Aquino, em Jundiapeba; Bambuzal, no Conjunto Toyama 2, e Oceania, no Jardim Aeroporto 2, que estão preparadas para atender uma população de 90 mil pessoas, 73% a mais que a atual (52 mil), em sua área de abrangência.

Nessas três unidades, a autarquia passou a utilizar uma tecnologia inovadora para o bombeamento de efluentes até a estação de tratamento, com bombas que ficam na superfície, facilitando a operação e a manutenção, e um triturador para evitar que materiais sólidos lançados irregularmente na rede comprometam a operação. O investimento foi de R$ 3,1 milhões.

O Semae também irá reformar e modernizar a Estação Elevatória de Esgoto Indonésia. A obra será feita no mesmo padrão da Dolores de Aquino, Bambuzal e Oceania. A Indonésia é a principal estação de bombeamento de esgotos de Jundiapeba. O serviço está na fase de montagem do canteiro de obras, projetos e contêiner. O investimento será de R$ 2,5 milhões.

Estão em andamento as obras para implantação de um sistema autônomo de coleta, condução e tratamento de esgoto em Sabaúna. O investimento é de R$ 3,2 milhões na construção de uma Estação de Tratamento de Esgoto, rede e três estações de bombeamento, todas na Vila Andrade, área central do Distrito. A capacidade de tratamento será de 9 litros por segundo para atender uma população de 4.000 pessoas.

A autarquia está elaborando projetos para sistemas de esgotamento sanitário em núcleos isolados: Biritiba-Ussu, Chácara Guanabara, Jardim Nove de Julho, Parque São Martinho, Parque Varinhas, Quatinga, Taiaçupeba e Vila Mathias (Sabaúna). O investimento é de R$ 5,7 milhões, sendo R$ 4,6 milhões com recursos do Ministério das Cidades e R$ R$ 1,1 milhão do Município. Após a conclusão dos projetos, o Semae buscará recursos para as obras.

A autarquia concluiu diagnóstico e elabora projeto básico de engenharia para ampliação da Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) Leste, em Cezar de Souza. É esperado o aumento da demanda em um curto prazo. Um dos principais objetivos é prever o valor do investimento e o melhor custo/benefício para a ampliação. O investimento previsto é de R$ 926.825,00 (na elaboração do projeto básico).

Em parceria com um atacadista, o Semae ampliou a rede de coleta e tratamento de esgoto em trechos da Avenida Maria Osório do Valle e ruas Coronel Santos Cardoso e Basílio Batalha. A obra é uma contrapartida da empresa, no valor de R$ 422,9 mil, em razão do empreendimento. Já o investimento da autarquia foi de R$ 78,8 mil totalizando R$ 501,7 mil. A população atendida é de 2 mil pessoas.

A autarquia também segue com a implantação de redes de água e esgoto no Corredor Leste-Oeste, com investimento de R$ 785.520 em aquisição de materiais para cerca de 6 quilômetros de tubulações nas duas margens do corredor. O serviço é executado com mão de obra própria.