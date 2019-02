Investimentos federais em Mogi são discutidos durante Fórum de Mobilidade

O secretário municipal de Transportes, José Luiz Freire de Almeida, encontrou-se na manhã desta quinta-feira (21) com o secretário nacional de Mobilidade e Serviços Urbanos, Jean Carlos Pejo. A conversa aconteceu durante a 70ª Reunião do Fórum Paulista de Secretários e Dirigentes Públicos de Mobilidade Urbana, que acontece em Marília.

“Reiteramos as demandas de Mogi das Cruzes em mobilidade urbana, que estão sobre a responsabilidade da Secretaria Nacional de Mobilidade e Serviços Urbanos, que faz parte do Ministério do Desenvolvimento Regional. Foi uma conversa bastante positiva e o secretário Jean Carlos Pejo foi muito solícito e nos convidou a ir a Brasília para discutirmos as questões”, explicou José Luiz.

As demandas mogianas totalizam cerca de R$ 50 milhões e compreendem a aquisição de 600 abrigos para pontos de ônibus, projetos de engenharia de tráfego, revisão do Plano de Sistema de Transporte, implantação de Sistema Cicloviário, implantação da Central de Monitoramento de Trânsito e pavimentação de vias por onde trafega o transporte coletivo. Os pedidos foram protocolados junto ao Governo Federal em novembro do ano passado.

Criado em 1994, o Fórum Paulista de Secretários e Dirigentes Públicos de Mobilidade Urbana é formado por representantes de municípios de todas as regiões do estado para discussões sobre temas referentes ao transporte coletivo, trânsito, segurança viária, entre outras questões relativas à mobilidade urbana. Durante o fórum, os secretários e dirigentes discutem temas referentes ao transporte coletivo, trânsito, segurança viária, entre outras questões relativas à mobilidade urbana. Os assuntos de cada reunião são definidos de acordo com as questões que estão em destaque no país.

A 70ª reunião foi aberta na manhã desta quinta-feira, quando também aconteceu a apresentação dos atuais dirigentes da Secretaria Nacional de Mobilidade, do Denatran e do Detran, o planejamento e metas para a gestão e o relacionamento com os municípios. Já no período da tarde, aconteceu a reunião dos secretários.

Ainda na tarde desta quinta-feira, o fórum discutiu o tema “Recursos de Multas de Trânsito Online, Indicação de Condutores e Zona Azul Digital”, em uma mesa com a coordenação do diretor de Infrações de Trânsito da Secretaria Municipal de Transportes de Mogi das Cruzes, Júlio Augusto Ferreira. A programação foi completada com uma mesa sobre o Movimento Paulista de Segurança no Trânsito, com apresentação do programa, experiências, resultados e continuidade.

Já nesta sexta-feira, a sessão técnica prevê o debate sobre Revisão do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), meios de transportes inovadores (patinetes, bicicletas compartilhadas convencional e elétricas), programa de bicicletas para cidades com mais de 20 mil habitantes e processos de licitação do Sistema de Transporte Coletivo nos municípios, abordando modelo, prazos e entraves.