IPT inicia pesquisa de campo em áreas agrícolas da região

Na semana em que se comemora o Dia Mundial da Água, os estudos hídricos em áreas agrícolas da região avançam para uma nova etapa. Técnicos do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) iniciam, no próximo dia 27 de março, o trabalho de campo para pesquisas com os produtores rurais de Salesópolis.

A iniciativa faz parte do projeto contratado pelo Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê (Condemat) que visa mensurar a disponibilidade de águas subterrâneas para atendimento da agricultura. Em Suzano a mobilização aconteceu nas últimas semanas.

Contratado com recursos do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro), os estudos tiveram uma etapa de levantamento e análise cartográfica, investigação de solo e subsolo de áreas agrícolas e definição de microbacias. Agora, os trabalhos chegam na etapa de sensibilização dos agricultores sobre os objetivos da iniciativa e a pesquisa de campo, que inclui investigação geológica, cadastros de poços e de propriedade rural e análise química.

Os estudos abrangem 10 microbacias, que concentram os maiores volumes de áreas de cultivo nos municípios de Biritiba Mirim, Mogi das Cruzes, Salesópolis e Suzano – integrantes do Cinturão Verde do Estado.

De acordo com o coordenador da Câmara Técnica de Agricultura do CONDEMAT, Felipe Almeida, que é secretário de Agricultura de Mogi das Cruzes, os estudos têm como objetivo subsidiar a gestão de recursos hídricos na Área de Proteção e Recuperação de Mananciais (APRM) do Alto Tietê Cabeceiras, principalmente diante das mudanças climáticas.

“Esse estudo vai localizar e identificar fontes adicionais de água que possam ser usadas para atender a demanda hídrica das propriedades agrícolas, reduzindo os conflitos no uso dos recursos hídricos superficiais, ou seja, dos córregos e rios”, explica o coordenador.

A agricultura é uma das principais bases da economia nos municípios do CONDEMAT. O setor gera próximo de R$ 1 bilhão de faturamento ao ano na região. Para esse trabalho de campo estão sendo promovidas reuniões de sensibilização nas regiões rurais selecionadas, com apoio das Prefeituras e participação de técnicos do IPT.

“Os agricultores estão sendo comunicados das visitas dos técnicos, que percorrem as propriedades em carro oficial do IPT. Precisamos do apoio dos produtores rurais porque esse estudo é de extrema importância para a nossa região, que é uma grande reserva de mananciais, produtora de água e de alimentos”, destaca Solange Wuo, coordenadora adjunta da Câmara Técnica de Gestão Ambiental da CONDEMAT e diretora de Meio Ambiente da Prefeitura de Suzano.

O estudo tem um custo de R$ 1,5 milhão e antecede um outro projeto aprovado pelo CONDEMAT junto ao Fundo Estadual, previsto para início no segundo semestre, com foco na capacitação da população rural em boas práticas agrícolas e técnicas de irrigação.