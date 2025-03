IPTU de Ferraz é prorrogado para 31 de março

A Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos prorrogou para o próximo dia 31 de março, a primeira parcela e parcela única do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) que venceria no último dia 20 deste mês. As demais parcelas seguem o calendário do imposto ao longo do ano com vencimento todo dia 20 de cada mês, totalizando 10 parcelas. O motivo foi o atraso na chegada dos carnês na casa de alguns contribuintes. Os Correios informaram que 90% dos carnês foram enviados a tempo, mas havia uma parcela de ferrazenses que ainda não receberam o carnê.

Para evitar prejuízos, a data de vencimento foi prorrogada. Quem não recebeu ainda o IPTU poderá retirar a segunda via diretamente pelo site da Prefeitura de Ferraz (www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br) na tela inicial já tem um pop up para a segunda via. Clicando em cima, será aberta outra tela para o preenchimento das informações básicas como o número do imóvel. O código de barras e o QR Code do Pix estarão aceitando os pagamentos até a data prorrogada. Se o contribuinte tiver qualquer problema ou dúvida poderá se dirigir à Prefeitura de Ferraz, na rua Pedro Foschini, 200, na Vila Romanópolis, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.