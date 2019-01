IPTU terá reajuste de 4,56% nas cidades do Alto Tietê neste ano

O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) sofrerá reajuste, em 2019, de 4,56% no Alto Tietê.

As prefeituras falam que o aumento é “uma correção”. O valor é referente ao Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e em cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Até o momento, cinco cidades descartaram o aumento no imposto.

Em Suzano são, ao todo, 125 mil carnês distribuídos a partir de fevereiro com data prevista para a segunda quinzena do mês.

Os contribuintes que optarem pelo pagamento à vista, terão um desconto de 5%.

Se não for à vista, o valor pode ser pago em até dez vezes. A data de pagamento da primeira parcela será em 15 de março.

"Como a correção monetária de 4,56%, quem optar pelo pagamento à vista vai pagar, na prática, um valor menor do que o ano passado (com o desconto de 5%, o total a ser pago será 0,44% menor do que em 2018)", garante.

Caso o contribuinte não receba o carnê, a segunda via pode ser emitida no site da prefeitura (www.suzano.sp.gov.br) ou no Centro Unificado de Serviços, localizado na Avenida Paulo Portela. Para esse ano, a Prefeitura de Suzano estima arrecadar R$ 98 milhões. O montante será destinado às áreas da saúde, educação e infraestrutura. Atualmente existem 130 mil imóveis na cidade.

FERRAZ

Em Ferraz de Vasconcelos, 45 mil carnês deverão ser entregues aos contribuintes a partir de fevereiro. A informação é da Secretaria da Fazenda do município que ainda garante aos contribuintes um desconto de 10% no valor pago à vista. Caso opte pelo parcelamento, o munícipe pode dividir o valor em até 10 vezes.

A data de vencimento para a parcela única e primeira parcela será no dia 20 de março.

A segunda via do carnê pode ser emitida no site da Prefeitura (www.ferrazdevasconcelos.sp.gov.br). A cidade pretende arrecadar esse ano aproximadamente R$ 327 milhões com o IPTU.

O valor será destinado a todas as áreas do executivo.

MOGI

Com o repasse da inflação, Mogi vai distribuir em janeiro 140 mil carnês (leia matéria abaixo).

Haverá desconto de 5% para o contribuinte que pagar o valor à vista e será acrescentado mais 5% de desconto para quem estiver em dia com o tributo até 1º de novembro de 2018.

O valor também poderá ser parcelado em até 10 vezes. A data de vencimento varia de acordo com o CEP do imóvel. A Prefeitura disponibilizou três datas para os moradores - 8, 9 ou 10 de fevereiro.

Com 156 mil imóveis, Mogi estima arrecadar R$ 165 milhões. "O IPTU é um dos principais impostos municipais e a arrecadação é incorporada ao Orçamento do município, para ser investido em áreas como educação, saúde, transporte, segurança, entre outras", garante.

ITAQUÁ E POÁ

A entrega dos carnês em Itaquá será a partir da segunda quinzena de janeiro, com vencimento da primeira parcela em 15 de fevereiro. Haverá desconto de 10% no pagamento a vista.

Em Poá haverá correção de 4,56%. O pagamento será feito em 10 parcelas, com o primeiro vencimento dia 20 de março. A data de entrega dos carnês ainda não está definida.