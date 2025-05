IPVA 2025: pagamento da última parcela para começa na próxima terça-feira

Os proprietários de veículos que optaram pelo parcelamento do IPVA 2025 devem se atentar à retomada do calendário de pagamentos. A quitação da quinta e última parcela terá início na próxima terça-feira, 13 de maio, conforme o final da placa do veículo. O atraso no pagamento pode resultar na incidência de multa e juros.

A consulta dos valores pode ser feita em toda a rede bancária, por meio do número do Renavam (Registro Nacional de Veículo Automotor), ou diretamente no portal da Secretaria da Fazenda e Planejamento (Sefaz-SP), utilizando o Renavam e a placa do veículo.

Caminhões têm prazos diferenciados

Para os proprietários de caminhões, a segunda parcela do IPVA 2025 deve ser paga até o dia 20 de maio. O calendário completo de vencimentos para esse tipo de veículo também está disponível abaixo.

Formas de pagamento?

O meio de pagamento preferencial é o Pix, que permite o recolhimento pelo QR code junto a cerca de 900 instituições financeiras. Para utilizar a modalidade, é necessário acessar a página do IPVA no portal da Sefaz-SP, informar os dados do veículo e gerar um QR code, que servirá para o pagamento. Vale lembrar que o acesso também pode ser feito via gov.br ou com certificado digital, que garante autenticidade e total segurança ao usuário. O QR code Pix tem validade de 15 minutos, após o qual expira. Não tendo sido pago, será necessário emitir um novo QR code (sempre pelo site da Sefaz-SP).