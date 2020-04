Isolamento social fica abaixo de 70% na região; Mogi tem a melhor média com 64%

O índice de adesão ao isolamento social em Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes e Suzano se mantém abaixo dos 70% recomendados pelo Centro de Contingência do Coronavírus do Estado. Os dados são do Sistema de Monitoramento Inteligente do Governo de São Paulo (Simi-SP).

Mogi das Cruzes atingiu o maior índice de isolamento social entre os municípios paulistas nestes dias de quarentena. Na semana passada o governador João Doria estendeu para o Estado de São Paulo o isolamento, como forma de prevenção à propagação do novo coronavírus.

Até o momento, 64% dos mogianos estão atendendo ao apelo das autoridades de Saúde para ficar em casa. A média do Estado é de 59%. Os números foram anunciados ontem por Doria. A adesão considerada ideal para controlar a disseminação da Covid-19 é de 70%.

Itaquaquecetuba registrou no dia 8 de abril, 54%, mesmo número no dia 9. Já no dia 10, última sexta-feira, 64% dos munícipes respeitaram o decreto de quarentena e ficaram em isolamento, maior alta na região. No sábado (11), este índice caiu para 61%.

Em Mogi das Cruzes a maior porcentagem alcançada foi na sexta-feira (10), quando 61% dos mogianos aderiram ao isolamento. No dia 8, 9 e 11 de abril, os índices foram de 53%, 52% e 58%, respectivamente. Ontem, o governador anunciou 64%.

Suzano também é monitorada pelo Simi-SP. Segundo os dados do sistema, o dia 10 de abril foi o dia com maior adesão ao isolamento (61%).

Nos demais dias divulgados pelo Estado, a cidade oscilou no isolamento. No dia 8, 53% dos suzanenses ficaram em casa; dia 9 esse número caiu para 51%; já no dia 11 os números voltaram a subir, e a cidade registrou 58% de sua população em isolamento social.

Sistema de Monitoramento Inteligente

O Sistema de Monitoramento Inteligente de São Paulo (Simi-SP) foi idealizado a partir de uma parceria com quatro operadoras de telefonia atuantes no mercado Oi, Tim, Vivo e Claro. Nessa parceria, as operadoras permitem que o Estado possa monitorar o deslocamento e informações que estejam agregadas aos dados móveis dos aparelhos celulares dos 645 municípios de São Paulo.

Com a nova ferramenta, o Governo pode consultar informações de mobilidade urbana em tempo real. Como forma de garantir a privacidade dos cidadãos, o monitoramento é feito com uma base de dados coletivos aglomerados a partir de 30 mil pessoas.

De acordo com o governo do Estado, o monitoramento é feito em um gabinete de mapeamento digital montado no Palácio dos Bandeirantes. Os dados coletados são traduzidos em um "mapa de calor" que mostra a concentração populacional por localidade e por período.

Além de medir os índices de isolamento, a parceria permite que mensagens de alerta sejam enviadas para regiões com maior incidência de casos de Covid-19.