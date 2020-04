Isolamento social no Alto Tietê fica acima de 60%, diz levantamento

A taxa de isolamento social na região ficou acima dos 60% no último domingo (19). Das 6 cidades do Alto Tietê monitoradas pelo Sistema de Monitoramento Inteligente de São Paulo (Simi-SP), a menor taxa registrada foi em Ferraz de Vasconcelos, com 62% de adesão a quarentena, 1% a mais que no domingo anterior (12).

Nas demais cidades, o isolamento variou na casa dos 60%. Em Mogi das Cruzes, 63% dos habitantes permaneceram em casa, mesma taxa atingida no domingo de páscoa. Em Suzano, o índice de isolamento foi de 64%, também apenas 1% a mais que na semana anterior. Em Arujá, o índice caiu 2% se comparado com o dia 12 de abril. 65% dos moradores respeitaram a quarentena e ficaram em casa.

As duas cidades da região que atingiram o maior índice de isolamento social são Itaquaquecetuba e Poá, com 66% e 67%, respectivamente. Em Poá, a taxa é 1% maior que na semana anterior.

A taxa de isolamento em todo o Estado chegou a 59%, ainda distante da porcentagem almejada pelo governo, que é de 70%. Segundo o Centro de Contingência do coronavírus em São Paulo, a adesão estipulada é uma maneira de controlar a disseminação da doença. Caso o isolamento permaneça abaixo do ideal, o sistema de saúde do Estado não será capaz de atender a todos os infectados pela Covid-19.

O Simi-SP é viabilizado por meio de uma parceria entre quatro operadoras de telefonia móvel atuantes em São Paulo, Vivo, Oi, Tim e Claro. As empresas fornecem informações anônimas a partir dos dados móveis dos telefones celulares. Essas informações são transferidas para um sistema que cria um espécie de mapa de calor para verificar a presença de aglomerações.

Em locais onde são registradas essas aglomerações, o governo do Estado, juntamente com as prefeituras, intensifica ações de conscientização e prevenção ao coronavírus. Atualmente, estão disponíveis para consulta, dados de 104 municípios de São Paulo. O índice é atualizado diariamente pelo governo. Para verificar as taxas de isolamento, basta entrar no site https://www.saopaulo.sp.gov.br/coronavirus/isolamento.