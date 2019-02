Itaquá abre concurso para 173 vagas na área da Saúde

A Prefeitura de Itaquaquecetuba divulgou nesta quarta-feira, 13, o edital do concurso público para preencher 173 vagas na área da saúde, os salários variam de R$ 1.013,53 a R$ 5.746,31. Os cargos estão distribuídos para profissionais de todos os níveis de escolaridade e diferentes jornadas de trabalho.

Os interessados podem se inscrever no endereço eletrônico do Instituto Mais (www.institutomais.org.br) a partir das 10 horas do dia 18 de fevereiro até às 17 horas do dia 18 de março. O valor da taxa de participação é de R$ 45,00 nível fundamental completo, R$ 63,00 nível médio/técnico e R$ 80,0 nível superior.

Os cargos de nível fundamental são: Auxiliar de enfermagem (20); Auxiliar de enfermagem Saúde da Família (29) e Auxiliar de saúde bucal (15).

Enquanto as oportunidades de nível médio/técnico são para as seguintes funções: Agente de controle de zoonoses (2), Auxiliar de enfermagem Samu (2), Motorista de ambulância Samu (10), Técnico auxiliar de regulação médica (10) e Técnico de laboratório (1).

Profissionais de nível superior podem se inscrever aos cargos: Assistente Social (2), Biólogo (1), Cirurgião dentista (4), Cirurgião dentista Saúde da Família (6), Enfermeiro (10), Enfermeiro Samu (7), Enfermeiro Saúde da Família (14), Fisioterapeuta (1), Médico clínico geral (4), médico ginecologista (4), médico intervencionista (14), médico pediatra (4), médico psiquiatra (1), médico regulador (2).

A classificação dos candidatos será por meio de prova objetiva prevista para 28 de abril de 2019, mas haverá ainda, prova prática para o cargo de motorista de ambulância do Samu.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, William Harada, o preenchimento de vagas através do concurso será importante para o município.

“Buscaremos melhorar a área da saúde de Itaquaquecetuba de forma significativa nos próximos meses, iremos contratar cerca de 30 médicos, além de outros profissionais que serão importantes para reestruturar e melhorar o atendimento das unidades”, comentou Harada.

O edital do concurso pode ser acessado no site da Prefeitura, www.itaquaquecetuba.sp.gov.br na aba publicações/Diário Oficial e também no site do Instituto Mais, www.institutomais.org.br.