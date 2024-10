Itaquá abre concurso público com salário de até R$ 8,6 mil

A Prefeitura de Itaquaquecetuba anunciou a abertura de um concurso público com 492 vagas em cargos que exigem ensino fundamental, médio, técnico e superior, com salários que podem chegar a R$ 8,6 mil.



Entre as vagas, 24 são para pessoas com deficiência e 93 para pessoas negras. O concurso deve atrair candidatos com perfis diversificados e a expectativa é fortalecer o quadro de servidores em áreas estratégicas. Para cadastro reserva são 611 vagas, sendo 28 para pessoas com deficiência e 127 para pessoas negras.



Os cargos são para agente administrativo, agente de controle de zoonoses, agente fiscal, agente previdenciário, assistente social, auditor fiscal, auxiliar de enfermagem, auxiliar de saúde bucal, cirurgião dentista, dentista, enfermeiro e cardiologista.



Há também vagas para clínico geral, dermatologista, ginecologista, intervencionista, neurologista, oftalmologista, pediatra, psiquiatra, regulador, motorista, orientador social, psicólogo, técnico de enfermagem, técnico de saúde e terapeuta ocupacional.



As inscrições devem ser feitas até 13 de novembro pelo site igdrh.selecao.net.br/informacoes/32 e a taxa é de R$ 45, exceto para os cargos de motorista e motorista de ambulância, que é de R$ 10. A prova acontece no dia 1 de dezembro e a classificação sai no dia 24 de janeiro.



"O município reconhece a importância de renovar e expandir sua força de trabalho, por isso abrimos esse concurso que vai nos ajudar a atender ainda melhor a população, além de preencher lacunas e compensar a perda de funcionários por aposentadoria ou desligamento", finalizou o prefeito Eduardo Boigues.