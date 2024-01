Itaquá abre inscrições para a 4ª edição do Quintal da Criança

O projeto Quintal da Criança chega a sua quarta edição em Itaquaquecetuba. Voltado para estudantes com deficiência da rede municipal, as inscrições devem ser feitas até o próximo dia 19 para o evento que será realizado de 29 a 31 de janeiro, das 10h às 13h e das 14h às 17h.



A ideia é proporcionar diversão e aprendizado com uma série de atividades lúdicas, adequadas às habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais dos estudantes. O local escolhido foi novamente o Ginásio Sumiyoshi Nakaharada (rua Santa Rita de Cássia, 173 - Vila Japão).



"Essa ação cresce a cada ano e não é à toa que chegamos à quarta edição. A inclusão está presente nas escolas e nossa missão é transpassar os muros para levar essa consciência à cidade toda. A educação está fazendo a diferença", disse a secretária de Educação, Maria Cristina Perpetuo.



As inscrições devem ser realizadas pelo formulário cutt.ly/uwHhXk1d com as informações da criança e do acompanhante. "A inclusão sempre foi prioridade para nós e em 2024 não vai ser diferente. As crianças precisam de momentos de interação e de atividades. Isso faz a diferença no desenvolvimento de cada uma", acrescentou o prefeito Eduardo Boigues.