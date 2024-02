Itaquá alerta sobre falsa entrega de óculos em unidades de saúde

A Prefeitura de Itaquaquecetuba está alertando a população sobre a notícia falsa que circula nas redes sociais a respeito de exames de vista e a distribuição de óculos em equipamentos municipais.

As publicações usam fotos da fachada das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), do Centro de Saúde Infantil e do Centro de Saúde 24 horas.

Embora constem logotipos vinculados à administração, os equipamentos municipais não oferecem o serviço descrito, mas realizam encaminhamento para consultas oftalmológicas de acordo com a necessidade apresentada no ato da consulta.

"É inadmissível que golpistas usem fotos com a fachada das nossas unidades de atendimento para se promoverem e ganharem credibilidade em algo que não é verídico. Iremos tomar as medidas cabíveis para que isso não venha prejudicar nenhum morador ou usuário dos nossos serviços", disse a secretária de Saúde, Ariana Julião.

O prefeito Eduardo Boigues aproveitou a ocasião para reforçar o novo momento em que a cidade vive, com reforço na segurança, apoio e respeito à população. "Itaquá não é mais uma terra sem lei. Vamos denunciar qualquer tentativa de golpe, principalmente os que tentam envolver a administração pública para se beneficiar", completou.