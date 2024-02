Itaquá amplia escola Vereador Benedito Rocha Diniz que passa a atender mais de 300 alunos

A Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) Vereador Benedito Rocha Diniz, na Vila Japão, em Itaquaquecetuba, passou por reforma e foi ampliada. Até então, a unidade atendia 194 estudantes e agora contempla 314.

A novidade foi comemorada na cerimônia que ocorreu nesta semana, promovida pela Secretaria de Educação, e as melhorias incluem a criação de três novas salas de aula, brinquedoteca, espaço para reuniões e coordenação pedagógica, bem como um refeitório dedicado aos professores e profissionais.

Presente no evento, a secretária de Educação, Maria Cristina Perpetuo, contou que a unidade existe desde 2019 com instalações adaptadas à educação infantil e agora recebe ampliação para atender crianças na etapa de pré-escola.

"O momento é emocionante para mim, pois nasci e cresci no bairro e foi onde construí minha história. Inaugurar a ampliação dessa escola é como devolver um pedaço do meu coração à comunidade que me viu crescer e que tanto amo", disse a chefe da pasta.

A escola, que tem esse nome em homenagem a um ex-vereador, conta também com cozinha, sanitários, secretaria, diretoria, sala de professores, almoxarifado, pátio interno coberto e parque gramado com brinquedos.

"Desde o início da nossa gestão, nos comprometemos a investir na educação, aprimorando as estruturas e proporcionando um ambiente de aprendizado. Essa inauguração é mais uma evidência do nosso compromisso", destacou o prefeito Eduardo Boigues.