Itaquá anuncia ampliação do sistema de transporte público com nova linha de ônibus

A Prefeitura de Itaquaquecetuba vai ampliar, a partir da próxima segunda-feira (13), o sistema de transporte público com a nova linha de ônibus 31-TR, que ligará o Jardim Fortuna à estação Itaquaquecetuba da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). A expectativa é atender cerca de 50 mil passageiros por mês.

A ampliação segue o previsto no contrato entre a prefeitura e a empresa responsável pela administração do transporte público na cidade.



"Estamos trabalhando para recuperar o tempo perdido de gestões anteriores e levando dignidade para quem mais precisa. Essa nova linha vai atender inúmeras famílias, pessoas que precisam de conforto e segurança para irem ao trabalho, estudar e se deslocarem com qualidade", disse o prefeito Eduardo Boigues.



A linha terá seu trajeto iniciado na rua Foz do Iguaçu (próximo ao cemitério Morada da Paz), seguindo pelas principais vias da cidade como as estradas do Mandi, Campo Limpo, Governador Mário Covas Júnior, além da rodovia Alberto Hinoto e avenida Ítalo Adami até seu ponto final, na avenida Uberaba (próximo à Guarda Civil Municipal e a Univeritas).



"De início, colocamos três novos veículos à disposição para essa linha, mas se percebermos a necessidade, esse número pode ser ampliado. Nosso maior objetivo é garantir uma viagem mais agradável e com a dignidade que a população merece", declarou o secretário de Transportes, Rosinaldo Castro.