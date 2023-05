Itaquá anuncia otimização no itinerário de duas linhas de ônibus

A Secretaria de Transportes de Itaquaquecetuba vai otimizar, a partir da próxima segunda-feira (29), o itinerário das linhas de ônibus 04TR e 34TR com o objetivo de promover mais mobilidade e integração entre os bairros.

A linha 04TR passa a iniciar seu trajeto na estação de Itaquaquecetuba, através da avenida Ítalo Adami, e permanecerá atendendo o Recanto Mônica. Com a mudança, será possível ampliar a quantidade de viagens por dia e frequência de 13 minutos nos horários de pico.

Já a linha 34TR vai substituir a 31TR, com saída do Jardim Fortuna e ponto final alterado para a Vila Monte Belo, em frente ao Shibata Supermercados. Nesta linha, não haverá alteração da frequência de viagens.

"A mobilidade urbana demanda muito estudo e as alterações são comuns quando a pretensão é melhorar. Recentemente lançamos novas linhas que já demonstram que deram certo e agora propomos essas mudanças pensando no conforto e agilidade para os passageiros", disse o secretário de Transportes, Rosinaldo Castro.

"Itaquá se renova e cresce a cada dia, então precisamos acompanhar essas mudanças também no transporte coletivo. Quando pensamos em qualidade de vida e dignidade, precisamos pensar no tempo que as famílias vão economizar com uma viagem mais rápida e segura", completou o prefeito Eduardo Boigues.