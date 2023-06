Itaquá assina ordem de serviço de R$ 27 mi para infraestrutura de 22 ruas do Parque Viviane

A Prefeitura de Itaquaquecetuba, por meio da Secretaria de Obras, assinou neste sábado (17) a ordem de serviço para obras de infraestrutura no Parque Viviane. Com investimento de R$ 27 milhões, 22 vias vão receber drenagem, pavimentação asfáltica, meio-fio, sarjeta e calçada. Os trabalhos já foram iniciados.

Foram contempladas as ruas: do Cravo, São Sebastião, das Orquídeas, das Tulipas, das Hortências, Vitória Régia, Papoula, Margarida, Bom Jardim, Bromélia, Carmélia, das Flores, São Roque, Santa Luzia, Girassol, São Jorge, da Paz, das Rosas, Santo Expedito, das Azaléias, Adália e das Constelações. A expectativa é que os trabalhos sejam concluídos em 24 meses.

A assinatura contou com a presença de secretários, vereadores, moradores do bairro e líderes comunitários. Em sua fala, o secretário de Governo e Obras, Marcello Barbosa, relembrou que as promessas de campanha estão sendo cumpridas.

"Hoje é um dia muito especial. Se há alguns anos viemos aqui para prometer melhorias, hoje iniciamos essa transformação que já alcança toda a cidade. Se você cruzar o município, vai se deparar com obras da prefeitura e todas em andamento. Esse é o nosso legado, a cidade inteira em reconstrução."

O prefeito Eduardo Boigues destacou os trabalhos da administração, que possui projetos em toda a cidade. "Temos um projeto para cada bairro e o Parque Viviane não é diferente. Inúmeras famílias serão beneficiadas com a dignidade que merecem", completou.