Itaquá assina ordem de serviço para obras de infraestrutura no Jardim Canaã

A Secretaria de Obras de Itaquaquecetuba lançou, na quarta-feira (26), a ordem de serviço para obras de pavimentação no Jardim Canaã. Com investimento de R$ 5,4 milhões, serão contempladas nove ruas para proporcionar mais qualidade de vida aos moradores. A previsão é de que os serviços sejam concluídos em até dez meses.

As vias beneficiadas são as ruas Jordão, Minas Rios, São Luiz, João Aranha, Soraia Maria Brito, Cláudio Albuquerque, Adélia Martins, Nova Jerusalém e o acesso à Nova Jerusalém. Os trabalhos incluem microdrenagem, construção de guias e sarjetas, instalação de tubulação para captação de águas pluviais, construção da base para sustentação do asfalto e por último será realizada a pavimentação.

O secretário de Obras, Rodrigo Nascimento, destacou a importância do investimento. “Essa pavimentação vai proporcionar uma transformação no bairro e é um legado que estamos deixando para a cidade. Itaquá está sendo reconstruída e temos muitas novidades pela frente”, afirmou.

A cerimônia de assinatura da ordem de serviço contou com a presença do prefeito Eduardo Boigues, vereadores e secretários, além de moradores da região e do deputado estadual Tomé Abduch, que destinou R$ 5 milhões para a obra, sendo os outros R$ 411 mil contrapartida da prefeitura.

“É com muita alegria que anunciamos essa obra importante para o Canaã. Nossa gestão está comprometida em promover qualidade de vida para a população, especialmente em bairros mais afastados da região central”, acrescentou o secretário de Governo, Marcello Barbosa.

“A avenida Canaã já foi pavimentada e vamos continuar lutando pela cidade. Em breve todos poderão apreciar o novo Jardim Canaã”, finalizou o prefeito Eduardo Boigues.